Cabra sacrificada em oferenda deixa moradores de Rio Guarapari irritados

Trabalho foi localizado na tarde dessa terça-feira, 10, na NVA-150.

Moradores do bairro Rio Guarapari em Nova Veneza, ficaram irritados com uma oferenda deixada na margem do rio que leva o mesmo nome da comunidade. O trabalho possivelmente realizado por praticantes de alguma religião afro-brasileira, acabou chamando a atenção dos moradores pelo volume de material deixado, além do sacrifício de uma cabra.

“Achamos um exagero, pois é um local onde eu mesmo e outras pessoas usam para tomar banho no rio,” afirmou um morador que não quis se identificar.

Poluição ambiental

O principal problema no abandono dos materiais utilizados na oferenda, está na poluição ambiental e o risco à saúde pública, uma vez que o local é amplamente utilizado por banhistas.

Um corpo em decomposição produz necrochorume, líquido rico em bactérias, salmonela e duas substâncias tóxicas: putrescina e cadaverina, para os quais não existe antídoto. Essas substâncias contaminam o solo e o lençol freático, podendo causar diversas doenças como: tétano e hepatite.

Willians Biehl / Fotos: Divulgação