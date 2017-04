Brinquedos são opções de presentes para as crianças nessa Páscoa

Veneza Magazine oferece inúmeras opções para fazer a alegria da garotada neste mês de abril.

A Páscoa está chegando, mas nem todas as crianças gostam de ganhar doces nesta data. Algumas preferem brinquedos, e por isso, a loja Veneza Magazine se preparou com inúmeras opções temáticas para quem preferir presentear os pequenos desta forma. Além disso, ovos de Chocolate Do Parke, de Gramado, também estão à disposição.

De acordo com a proprietária, Fernanda Savio de Oliveira, são muitas novidades em coelhos de pelúcia e decorativos. “Estamos preparados com diversos brinquedos, que são ótimas opções para presentear as crianças nesta Páscoa, além de estarem se tornando uma tendência cada vez mais forte com o passar anos”, completa.

Em relação ao pagamento, pode ser realizado em até seis vezes no cartão sem acréscimo. “Tradicionalmente também vendemos ovos de Chocolate Do Parke, feitos com o famoso chocolate de Gramado, todos sem glúten. E temos opção também do chocolate sem glúten e sem lactose”, finaliza Fernanda.

A Veneza Magazine está localizada na Rua dos Imigrantes, nº 270, bem no Centro de Nova Veneza. Mais informações podem ser obtidas pelo contato (whatsapp) (48) 98482-8622, ou e-mail: atendimento@venezamagazine. com.br.

Willians Biehl