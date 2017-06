Breaking bad vai te viciar

Ganhadora de vários prêmios e considerada pelo Guinness Book como o programa de maior sucesso na TV Americana, com cada episódio custando cerca de 3 milhões de dólares para ser gravado, Breaking bad é uma série de TV americana criada por Vince Gilligan, também criador de Arquivo X, Hancock e vários outros sucessos. Breaking bad possui cinco temporadas e soma um total de 62 episódios.

A série conta a história de Walter White, um professor de química da cidade de Albuquerque no Novo México que faz “bico” em um lava-rápido para poder obter uma renda extra, pois, devido a algumas escolhas erradas na vida, não conseguiu obter muito sucesso como químico. Walter ganha pouco como professor, sua esposa não trabalha, já que está grávida, e seu filho adolescente tem paralisia cerebral. Logo nos primeiros capítulos, Walter descobre um câncer no pulmão, uma surpresa para todos já que ele sempre levou uma vida muito regrada. Esse triste diagnóstico o deixa muito preocupado com o destino de sua família caso ele venha a morrer.

Depois de ter feito uma batida policial em um laboratório de metanfetamina a convite de seu cunhado Hank, que é agente da Narcóticos, a apreensão o deixa maravilhado quando ele percebe que os cozinheiros de metanfetamina ganham muito dinheiro usando química, algo que ele domina muito bem. A partir dessa constatação, ele tem a ideia de ele mesmo produzir sua metanfetamina para poder deixar um bom dinheiro para sua família, então, ele pede ajuda a seu ex-aluno de química, Jesse Pinkmam, vivido por Aaron Paul, que é também um traficante de metanfetamina de má qualidade. Por ser um químico, Walter desenvolve a metanfetamina mais pura de todo o oeste dos EUA, com 98,45% de pureza. De tão pura, ela fica azul, o que acaba se tornando sua marca registrada.

Bryan Cranston interpretou perfeitamente Walter White, o que rendeu ao ator o Emmy de melhor ator de série dramática. A série faz o espectador ver bem a mudança pela qual o personagem vai passando; antes uma pessoa normal, honesta, um pai e marido muito dedicado que vai se transformando em Heisenberg, apelido que ele mesmo criou para si. Já Hank corre contra o tempo e no faro da mentafetamina azul produzida por seu cunhado Heisenberg, mal sabendo que o inimigo está dentro de sua própria casa.

A trama é muito envolvente, com muita ação e suspense e um pouco de comédia em cenas que nos deixam com o coração na mão. Ao passo que os capítulos vão passando, novos personagens vão aparecendo e se tornando muito marcantes na narrativa, como Saul Goodman, o advogado que vive tirando Jesse e Walter de enrascadas. O ator Bob Odenkirk, que viveu o advogado, fez um personagem tão marcante que acabou tendo sua própria série, intitulada Better Call Saul, e o curioso é que as tramas se misturam o que torna fascinante assisti-la após Breaking bad.

Curiosidades

Para criar a metanfetamina usada na série, foram usadas balas que eram tão deliciosas que o ator Aaron Paul disse que ficou viciado nelas. Outro fato curioso envolvendo comida acontece na cena em que Walter White sai bravo de casa com uma pizza na mão e a joga para cima. A pizza cai em cima do telhado da casa, o que não era para acontecer, mas o diretor achou excelente e resolveu deixar a cena ir ao ar.

Na série, há um fast-food chamado Los Pollos Hermanos que pertence ao maior traficante do grande México. Ele usa o estabelecimento para lavar dinheiro, mas, também, faz frangos excelentes. Tanto que, depois da série, foi aberto um restaurante com o mesmo nome e é um sucesso.

Para ajudar Walter, seu filho Walte Jr. criou um site para arrecadar doações para o tratamento do pai. Este site realmente existe e ainda está no ar no endereço <http://www.savewalterwhite.com/>.

A Teoria Das Cores

Quando assisti a série eu não sabia que Vince tinha usado a teoria das cores em Breaking bad e nem mesmo conhecia essa teoria. A série em si já é fascinante, mas se torna ainda mais surpreendente pela produção e fotografia.

A teoria das cores diz respeito, basicamente, à sensação causada pelas cores tanto no figurino quanto no cenário. À medida que os personagens vão mudando e tendo diferentes sentimentos, suas vestimentas também vão mudando de cor. Por exemplo, Walter White começa a série usando muito verde, pois essa cor representa a ganância e a esperança.

No decorrer da narrativa, percebemos uma presença maior da cor amarela, que significa o medo e o cuidado, pois é quando está fabricando metanfetamina. Quando ele se torna Heisenberg ele usa muito a cor preta, que significa poder.

Isso acontece com todos os personagens da série, tanto que sempre que algum personagem está prestes a morrer ou alguma cena de violência acontecer, o vermelho aparece nas vestimentas dos personagens ou no cenário. Isso torna a série acima do patamar e vale muito a pena assistir. Para você que curte drama e produções espetaculares a serie é um prato cheio.