Bravissimo nostro gelataio

Nova Veneza prova que tem vocação gastronômica mesmo. Gláucio Fernandes de 30 anos é “Mestre gelataio”, ou seja, o chefe de sorvetes, ele é responsável pelos deliciosos sovertes da Gheppo Gelataria e Café que está localizada no centro de Nova Veneza.

Pela primeira vez, competição de gelato teve etapa no Brasil. Cinquenta e dois mestres participaram de receitas exclusivas de uma competição para determinar quem seria o brasileiro a representar o país na final na cidade de Rimini no litoral do mar Adriático na Itália. Gláucio participou do Gelato World Tour em São Paulo, ele foi escolhido para representar o estado catarinense na categoria nacional. O gelato/sorvete que o nosso mestre participou, foi o “Passione di Cocco” é de coco natural, elaborado artesanalmente com doce de leite caseiro sem glúten, a fruta é ralada e o doce de leite também é natural feito pelas mãos mestre. O “Passione di cocco” que traduzindo do italiano para o português significa “Paixão por coco” ficou entre os cinco melhores na classificação nacional.

A Carpigiani, marca de máquinas de gelato que dirige a premiação, cedeu essa etapa em sua sede, na região dos Jardins, em São Paulo. No dia da competição, os participantes usaram o laboratório, de dois em dois, para finalizar a receita e tiveram 30 minutos para concluir. O sorvete vai para o refrigerador e, no final do dia, o júri, composto por um jornalista, um chef e outros dois especialistas, prova as receitas. O prêmio, criado em 2013, já teve participantes brasileiros que viajaram por conta própria para a competição, mas, desta vez, o vencedor da etapa paulistana viajará para a final, por uma semana, com tudo pago.

Com pouco mais de três anos na profissão de mestre de gelato, Gláucio diz que está muito contente com a premiação, e realizou mais um estagio dessa sua nova profissão, finalizando diz que quer participar de mais concurso de sorvete. Laiz Zanelatto Spillere gestora da Gheppo Gelataria e Café diz que não tinha dúvida que o Gláucio traria um prêmio, pois, seus sorvetes são muito elogiados pela nossa clientela. Conplimente al nostro gelataio!!!

Faleceu no último sábado, 26, no estado Rio de Janeiro o Engenheiro Agrônomo neoveneziano ALTANIR JAIME GAVA aos 76 anos. Filho dos saudosos Mário Gava e Savóia Amboni Gava. Foi linha de frente da Coca-Cola do Brasil. No dia 12 de agosto, ele com sua esposa Maria Inês sofreram acidente de automóvel naquele estado.

Aposentados, Altanir e três irmãos e um cunhado investiram no segmento de vinhos. Fundaram a vinícola Casa Savóia em Nova Veneza. Ultimamente Altanir e sua esposa passam boa parte do ano em Nova Veneza. Ele morava em Niterói -RJ, mas tinha uma casa em Itaipava, Petrópolis RJ. Foi sepultado em Petrópolis, na capela da família da sua esposa Maria Inês. Condolências aos familiares, parentes e amigos como Eu. PAX.

NOME CON STORIA ED’IDENTITÀ

Nova Veneza no contesto cultural de nomes a locais e produtos, esta semana ganhou mais dois registros que resgata valores étnicos da nossa italianidade. Um foi a “Arena Crapon” campo de futebol suíço com grama sintética inaugurado no complexo esportivo localizado no bairro Bortolotto.

O nome foi dado ao saudoso Cládio Mário Crippa que carinhosamente tinha o apelido de “Crapon”, que no dialeto vêneto significa cabeça/testa grande. O outro foi ao novo loteamento que está há três quilômetros ao leste do centro de Nova Veneza, denominado de “Treviglio”.

O nome é uma homenagem ao município de Treveglio que fica na província de Bergamo, na região da Lombardia no norte da Itália, terra de onde vieram os imigrantes da famíglia Uggion (Oggionne), proprietários do investimento. Os nomes são pesquisados pelo projeto Bmnt. Cosi che si fa la beea storia!!!

ETERNA PRINCIPESSA

A bela neoveneziana Alessandra Margotti Mandelli é natural do distrito do Rock’In’roll (São Bento Baixo) e reside há muitos anos no Estados Unidos com esposo Agnaldo Mandelli e seus dois filhos, Nathalie e Júlia na ilha Martahas Vineryard, onde ex-presidente Obama passa suas férias. Alessandra há vinte anos foi a primeira princesa de um evento cultural de Nova Veneza. Me par ancora una Principessa!!!

NOVA COLESSION

A convite estive presente no coquetel de lançamento da coleção verão 2018 da Lança Perfume na Unique Storie. O evento aconteceu na loja local da grife que nasceu em Nova Veneza. No clique do Cleber Bonotto as belas competentes que administram a famosa loja do mundo fashion. Tuto bel!!!

LA PICOLA MANU

Quem completou o primeiro aninho de vida com festa e tudo, foi a pequena vizinha Manuela filha do casal Luiz Reinaldo Gava Lima e da Camila Marangoni Semprebon. Auguri vivissimi Manu!!!