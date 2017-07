Bombeiros são acionados para conter fogo em vegetação no São Bento Baixo

Incidente ocorreu por volta das 20h50min dessa quinta-feira, 27.

Membros do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha estiveram na noite dessa quinta-feira, no distrito de São Bento Baixo em Nova Veneza, para conter um incêndio em uma taquareira, localizada entre o rio São Bento e a NVA-150. Os bombeiros levaram cerca de 40min para extinguir o fogo e fazer o rescaldo.

66 incêndios em vegetação foram registrados só em julho

Tempo seco, com baixa umidade e altas temperaturas, aliado à ação humana impensada: essa é a receita perfeita para a ocorrência de incêndios, principalmente em vegetações. Nas últimas semanas as condições climáticas estão exatamente assim na região sul catarinense e, por isso, pelo menos 66 incêndios em vegetação foram registrados no mês de julho em diversas cidades da área de abrangência do 4º Batalhão de Bombeiros Militares (BBM) de Criciúma, que vai de Urussanga à Passo de Torres. Se somado desde janeiro de 2017, o número de casos ultrapassa 200.

QUEIMA PROVOCADA É CRIME

No sul catarinense, fora casos específicos e isolados, as pessoas não são autorizadas a iniciarem qualquer tipo de queima, seja de objetos ou vegetação, em pastos ou terrenos. Segundo o subtenente do 2º Pelotão da Polícia Militar Ambiental, em Maracajá, Nei Edson Krüger, a ação sem autorização específica é considerada crime. “Se identificado, o autor da queima será autuado, receberá multa de acordo com a gravidade do fogo que começou, e vai responder também criminalmente pelo ato”, finaliza.

Denúncias podem ser feitas nas sedes das fundações municipais e estaduais de meio ambiente e na Polícia Militar Ambiental, cujo posto mais próximo fica em Maracajá, tendo como número para contato: (48) 3529-0187.

Willians Biehl e Francine Ferreira