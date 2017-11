Bombeiros comunitários de Forquilhinha lançam campanha de Natal

Doações de balas e presentes estão sendo recebidas no quartel do Corpo de Bombeiros do município

O fim de ano está chegando e, com o clima de Natal, chega também o clima de solidariedade. Pensando nisso, em ajudar o próximo e os mais necessitados, os bombeiros comunitários de Forquilhinha, em parceria com o Corpo de Bombeiros, já começaram mais uma edição da tradicional campanha solidária do grupo, intitulada “Faça um Natal diferente: doe balas e presentes”.

O objetivo da ação, de acordo com o presidente da Associação de Bombeiros Comunitários de Forquilhinha, Alex Sander Merêncio, é promover a arrecadação de brinquedos e doces para serem distribuídos, no fim do ano, para crianças carentes do município. “Nas outras vezes que realizamos a campanha, todo o trabalho valeu a pena no momento em que vimos as crianças com sorrisos nos rostos, emocionadas de alegria, por terem recebido algo diferente no Natal. Só isso já traz toda a realização e sentimento de dever cumprido que precisamos sentir. É algo fora do comum, não dá nem de explicar”, ressalta.

Desta vez, a ação será realizada em parceria com a Equipe Multi-Institucional e demais grupos solidários do município. A intenção é atingir, em média, duas mil crianças. “Ano passado conseguimos presentear 900 pequenos, e desta vez, a intenção é ampliar ainda mais o alcance da campanha, até porque temos parceiros de peso nos auxiliando”, argumenta Merêncio.

O período de arrecadações vai até o dia 20 de dezembro e os brinquedos e baladas podem ser deixados no quartel do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha, localizado na Avenida 25 de Julho, no Centro da cidade, bem ao lado da Polícia Militar e do Paço Municipal.

“Importante reforçar que, se a pessoa quiser participar e não puder levar as doações até o quartel, é só ligar que combinamos e vamos buscar”, finaliza o presidente.

Francine Ferreira