Bocha, OLESC, LARM e muito mais esporte!

São Francisco fatura o municipal de bocha

Na última sexta-feira o público acompanhou a equipe do São Francisco ser a grande campeã do Campeonato Municipal de Bocha, taça “Idalgo Duminelli, em Nova Veneza. Depois de ganhar o primeiro jogo da ida na casa do adversário por 2 a 0, os bochófilos venceram pelo mesmo placar a equipe do Vitali Lanches e levaram o título da edição de 2017. Já a equipe do Gege ficou em terceiro e em quarto lugar, da Garuva.

Esse campeonato é muito tradicional em nosso Município, que já produziu vários bons jogadores a nível estadual e nacional, como não se lembrar do saudoso Charles Grandi, um dos melhores jogadores de bocha de Santa Catarina. Esse ano uma novidade muito legal, além do troféu, as equipes vencedoras levaram uma quantia em dinheiro, que ajuda nas despesas.

Esse ano o torneio contou com 16 equipes participantes. Vale muito o destaque para a justa homenagem, a taça desse ano levou o nome de Idalgo Duminelli, eu conheci o Idalgo, e digo que foi mais que justa a homenagem, quando fui presidente do Metropolitano, o Idalgo foi o único que ganhou uma camisa minha de presente, uma pessoa muito educada, do bem, uma pena que muitas homenagens prestamos quando a pessoa já partiu desse mundo, acho que vale uma reflexão.



DME de Nova Veneza fatura 4 medalhas na OLESC

Mais uma vez a equipe de atletismo de Nova Veneza deu show, faturou nada mais nada menos que 3 medalhas de ouro e 1 de bronze na 17ª Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc), que aconteceu nos dias 12 e 13 de outubro, em Rio do Sul.

Mikaeli Michels Demo, de 15 anos, venceu os 100m com o tempo de 12s93. Já Larissa da Silva Lúcio, de 15 anos, foi campeã dos 1.500m rasos e cravou 5:11. Já no segundo dia de prova, Larissa subiu ao pódio mais uma vez, nos 800m, com o tempo de 2:25. E também Mikaeli ficou em terceiro, nos 200m com 26s96.

Parabéns as nobres atletas que são nossas verdadeiras estrelas do esporte, a todo o departamento de esportes de Nova Veneza, que não mede esforços para dar condições a esses jovens irem em busca de conquistas para nosso Município. Parabéns a todos!!



LARM…Por que Metropolitano e Caravaggio não fazem campanhas a altura do investimento?

Quando olhamos a tabela do Brasileirão esse ano, vimos no topo soberano o líder Corinthians, que poucos, ou quase ninguém acreditava que chegaria entre os primeiros, visto o “investimento” na equipe para a temporada 2017. Sem a “bufunfa” o timão já faturou o campeonato paulista, e apesar dos recentes tropeços, acredito que vencerá também o Brasileiro. Aqui no nosso campeonato regional da LARM não está sendo diferente, quando iniciou o regional, Caravaggio e Metropolitano despontavam como grandes favoritos pelo “investimento” pesado nas equipes. Hoje o Metro é quarto colocado, e o Caravaggio apenas o sexto. Deméritos dos times de Nova Veneza? Não! Muito mérito das equipes adversárias.

Se analisarmos o líder, o Araranguá, a equipe é pura técnica, com um time bem menos “valioso” o amarelão conta com nomes como Brenno Basso, Ramon, Maicon Emerim e o goleiro Fabiano. Joga um futebol bonito, e faz por merecer a liderança. O Cocal e o Mãe Luzia, são times grandes do futebol amador, e conseguiram transmitir isso aos seus atletas, que quando entram em campo se entregam de corpo e alma.

Não estou falando que o Metropolitano ou Caravaggio não possam ser campeões esse ano, estou afirmando que será muito difícil apontar algum antes do apito final. Prova disso foi o jogo entre Caravaggio e Mãe Luzia, o verdão comandado por Edmilson Rabelo se entregou muito na partida, e saiu com uma “baita” vitória em cima do poderoso Caravaggio, que possui sim o elenco mais recheado de grandes nomes na competição. Então meus amigos, se preparem, que o campeonato tem muito ainda para oferecer, jogos de tirar o fôlego estão por vir, e que vença o melhor!

VIA GAMES, o novo parceiro da coluna

