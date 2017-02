Bistek entrega cheques do Projeto Troco Solidário 

O Bistek Supermercados fez esta semana a doação do troco solidário a diversas entidades assistenciais. Na região sul a casa de saúde Rio Maina foi a beneficiada, através do Instituto de Saúde e Educação Vida, ISEV. O valor de R$ 5.342,86 foi entregue ao diretor administrativo da casa de saúde, Marcelo Sottana, pelo gerente da loja do Bistek de Nova Veneza, Rodnei Serafim.

A casa de saúde Rio Maina é referência na região sul na área de psiquiatria, atendendo pacientes do SUS de 34 cidades da região. Conforme Sottana os recursos recebidos com o troco solidário serão utilizados para obras de manutenção e reformas do prédio. A casa de saúde possui 101 leitos pelo SUS, estando com 100% da ocupação e fila de espera com 70 pacientes.

O Troco Solidário é um projeto novo, que ainda está sendo implantado na Rede. Este mês de Fevereiro as Lojas de São José e Florianópolis deram inicio a campanha, sendo que as filiais de Blumenau serão as próximas inseridas, assim todas as 17 Lojas da Rede estarão aplicando o projeto.

Para as ONGs que desejarem se cadastrar, é só entrar em contato com o Departamento de Marketing 48 3431-1211.

Ana Sofia Schuster