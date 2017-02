Os bastidores da primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores foram agitados

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

VENDILHÕES DO TEMPLO – Uma figura conhecida dos meios políticos indignado com um fato político com seu partido da época lembrou de uma parábola da bíblia e lascou: “são os vendilhões do templo.”

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_As propagandas do “caipira” do Posto Ipiranga estão cada vez melhores. Genial estas peças publicitárias.

_A atuação da nossa Polícia Militar nos chama a atenção. Estão fazendo blitz até em estradas rurais como no último domingo e apreenderam carros e motos irregulares. O Sargento Jucemar e seus soldados estão fazendo bem a sua parte.

_Nas internas, e extra-oficialmente, o “temido” Julião Petruchio foi descoberto ainda no ano passado.

_O “Primo giro della polenta” vai reunir ciclistas da região no dia 12/03 num percurso de 56 quilômetros por aqui.

_Em tempos de redes sociais, nunca a pessoa discreta ficou tão charmosa. Exposição demais sempre foi deselegante e hoje até perigoso.

_A AFAVE irá promover na próxima sexta, dia 24, um baile de Carnaval para a Terceira Idade, a partir das 14h, no Palazzo Delle Acque, em Nova Veneza. Ainda na programação, a apresentação da nova equipe de trabalho e novos monitores.

NA POLÍTICA

_O vereador Claiton Zanzi “PMDB) no seu primeiro pronuncimento mostrou que se expressa bem e também deixou claro que vai ser mais um “parceiro” da administração do que ser mais crítico. Seu estilo é este mas também salientou que poderá mudar de atitude dependendo do que acontecer no decorrer do mandato.

_Esta postura de Zanzi pelo jeito será diferente daquela do seu colega peemedebista, o vereador Dado Ghislandi que também pretende trabalhar para o município mas não vai se omitir quando precisar ser mais crítico.

_Na semana passada, Zanzi, já estava descontente com uma situação porque a cobertura do ginásio de esportes de São Bento Baixo precisa ser totalmente reformada mas teve quem disse que a diretoria do módulo esportivo precisa ser substituída para vir a verba para esta obra.

_No decorrer de seu mandato, o vereador Claiton Zanzi vai perceber que na política, muitas vezes há quem queira parceria mas de mão única.

_Iniciou o ano legislativo e esperamos muito mais dos vereadores do que foi apresentado na lesgislatura passada, apesar que cinco vereadores daquele mandato se reelegeram. Acho que o “estoque” de menção honrosa deve ter sido esgotado nos dois últimos anos.

_O vereador Dado Ghislandi (PMDB) na primeira sessão apresentou várias indicações do plano de trabalho e já disse a que veio.

_Os bastidores da primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores foram agitados. Um projeto de lei apresentado pelo vereador Dalto Bortolotto para nomear a escola municipal do Bairro Bortolotto de “Genésio Bortolotto” foi retirado da pauta às pressas a pedido de um conhecido casal que mora naquele bairro.

_Como é regimental no início dos trabalhos do Poder Legislativo, somente o prefeito deveria se pronunciar mas nesta sessão todos se pronunciaram e apresentaram indicações. Mediante isto, o prefeito Rogério Frigo levou um “chá” de poltrona e se pronunciou depois das 9 horas.

_Repercutiu bastante nos bastidores a entrada de Betão Ranacoski na Confraria Pan & Vin. Ele que já foi presidente da Câmara de Vereadores por vários anos e também foi secretário com prefeitos de partidos diferentes, e sempre foi eficiente. Na entidade certamente também será pois tem vontade de contribuir.

_A quadra coberta da Escola do Bairro Bortolotto finalmente depois de dois anos será concluída. A obra iniciou no mandato passado em 2014 e o prazo para a conclusão era de poucos meses mas somente agora no início deste mandato de Rogério Frigo que a obra foi retomada.

_Por que tanta demora para uma obra destas que era para ser concluída em poucos meses?

_Se a secretaria da agricultura ficar com o peemedebista Geninho Zanoni, que é de Rio Cedro Médio mas mora em São Bento Baixo há vários anos, o prefeito Rogério Frigo vai dividir a atenção entre Zanoni e o vereador Dalto Bortolotto nos assuntos locais.

_O distrito de São Bento Baixo já tem intendente que é Jucemar Zanoni. Em Caravaggio é o vereador Arlindo da Silva que está cumprindo a função de maneira interina.

_Parece-me que os funcionários da Câmara de Vereadores ficarão sem a gratificação salarial e os vereadores ainda não receberam o telefone celular por conta do Poder Legislativo.

_A secretaria de obras arrumou parte do calçamento da Rua Dr. Carlos Gorini. Valeu.

_A TV Câmara voltou a funcionar e o técnico responsável voltou é o Willians Biehl.

_O jovem Dudu Ugioni (PSD) vai assumir a secretaria da saúde no dia 01/03. A decisão foi tomada em renião entre os partidos na semana.