Bancários mobilizados em defesa dos bancos públicos

O Dia Nacional de Luta em defesa dos bancos públicos: Banco do Brasil, Banrisul e Caixa mobilizou os bancários em todo o Brasil hoje, 27 em Criciúma e região. Os protestos acontecem todas as quartas-feiras desde o dia 20 de setembro e seguem até o mês de dezembro.

Em Criciúma os trabalhadores dos três bancos estatais vestiram, camisetas com frases contra a privatização e postaram fotos nas redes sociais. Para o presidente do Sindicato dos Bancários de Criciúma e Região, Edegar Generoso, o uso das camisetas hoje pelos bancários demonstra a unidade de propósito da categoria. ” Queremos levar esta proposito da defesa dos bancos públicos as demais pessoas e população. Começamos por nós e trabalharemos para engajar os outros”, disse o sindicalista.

PORQUE DEFENDER OS BANCOS PÚBLICOS?

*Sem bancos públicos o financiamento da casa própria seria mais caro – A Caixa é responsável por 70% do crédito para a habitação e pela administração de recursos do trabalhador é a instituição que mais contribui para a amenizar o problema do déficit habitacional, por meio de um volume extraordinário de financiamentos do Programa Minha Casa Minha Vida (lançado em 2009). Além de ser a operadora do Programa, a Caixa também concede empréstimos para os compradores dos imóveis.

*Sem bancos públicos a comida seria muito mais cara – Para iniciar a plantação, o agricultor precisa de dinheiro para comprar sementes. Ele precisa tomar dinheiro emprestado. O governo fez um programa para que o agricultor pudesse tomar crédito bancário com taxas de juros mais baixas. Esse programa se chama Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os bancos privados quase não ofertam esse tipo de crédito.

Fonte: Fenae e Sindicato dos Bancários de São Paulo