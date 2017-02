Bancários aposentados podem ser consultores do Sebrae/SC

Inscrições devem ser feitas até a próxima quarta-feira, 15 . Santa Catarina oferece 20 vagas

Na contramão do mercado de trabalho, que tende a substituir profissionais de idade avançada por funcionários mais jovens, o Sebrae está com inscrições abertas para contratar bancários aposentados. A instituição está formando uma rede nacional de consultores financeiros com o objetivo de auxiliar empresários de micro e pequenas empresas a conseguirem financiamento para capital de giro.

Os aposentados com experiência em análise de crédito têm até o dia 15 de fevereiro para se inscrever. Ao todo, são 510 vagas para todo o país. A unidade da federação com mais oportunidades é São Paulo, com 104 vagas, seguida de Minas Gerais, com 42, e Rio de Janeiro, com 36. Em Santa Catarina serão 20 vagas.

As inscrições podem ser feitas no site do Sebrae www.sebrae.com.br/crede nciamento-aposentados. A seleção será feita por análise de currículo e os candidatos devem ter, no mínimo, 60 anos e comprovar que trabalharam pelo menos dez anos como analistas de crédito ou gerentes de contas de pessoa jurídica, especialmente atendendo micro e pequenas empresas.

De acordo com o edital, os consultores vão orientar os empresários e avaliar a capacidade de pagamento dos pequenos negócios. Os selecionados firmarão contrato com o Sebrae até dezembro de 2018. A remuneração será de R$ 453,00 para cada empresa atendida e os consultores poderão trabalhar na própria casa. Ao final de cada consultoria, deverá ser emitido um relatório comprovando o trabalho. Cada consultor deverá atender, em média, 10 empresas por mês, podendo ter a complementação da renda mensal em cerca de R$ 4.530,00.

Com essa iniciativa, o Sebrae pretende atender mais de 70 mil micro e pequenas empresas que necessitam de orientação para contrair financiamentos em bancos, visando a melhoria da capacidade de investimento dos pequenos negócios. Além disso, a abertura de novas vagas para consultores prestigia uma categoria de profissionais com expertise e capacidade técnica.

Veja abaixo o número de vagas em cada unidade da federação.

UF EQUIPE ESTIMADA AC 8 AL 11 AM 14 AP 8 BA 1 CE 19 DF 12 ES 15 GO 19 MA 15 MG 42 MS 12 MT 13 PA 18 PB 12 PE 21 PI 10 PR 28 RJ 36 RN 11 RO 8 RR 8 RS 28 SC 20 SE 9 SP 104 TO 8 TOTAL 510

Douglas Nazario