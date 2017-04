Balneário Rincão sediará Brasileiro de Triathlon

Diretor do Comitê Brasileiro de Clubes, Ricardo Avelar, esteve no Rincão, conhecendo as lagoas para a realização de futuras competições

Balneário Rincão

O município de Balneário Rincão sediará o Campeonato Brasileiro de Triathlon que será realizado no mês de outubro. Na manhã desta quinta-feira, o diretor do Comitê Brasileiro de Clubes, Ricardo Avelar, esteve visitando o município para verificar as condições reais de a competição ser realizada. Ele esteve observando a Lagoa do Faxinal o Parque Verde. Também esteve presente na comitiva Naida Freitas da Federação de Triathlon em Santa Catarina (Fetrisc), o diretor de rendimentos e projetos esportivos do Clube Mampituba, Jorge Fernandes, o coordenador de rendimentos de projetos esportivos do Mampituba, professor Jhoni Márcio, e o coordenador de Esportes da Prefeitura de Balneário Rincão, professor Rafael Cechinel, além do vice-prefeito Luiz Laurindo. A competição terá 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. A natação será realizada na Lagoa do Faxinal e o ciclismo e a corrida na rodovia Jorge Fortulino.

Ricardo Avelar falou que teve ótima impressão do município de Balneário Rincão apontando que o local visitado é próprio para a realização do Campeonato de Triathlon. Ele apontou que o município é ideal para a implantação de um Centro de Treinamentos da modalidade, pois reúne condições para o desempenho dos atletas, já que possui lagoas e pista. “Estamos levando uma ótima impressão de toda a estrutura do Mampituba, pois não deixa a desejar a outros clubes de grandes centros”, ressaltou. Ele complementa que é importante para uma região como a do Sul de Santa Catarina sediar competições nacionais para tirar do eixo Rio de Janeiro São Paulo, onde geralmente é concentrado. “Precisa ter a vontade e condições de realizar parcerias para trazer grandes competições”, pontua Avelar.

O diretor de rendimentos e projetos esportivos do Mampituba, Jorge Fernandes, ressaltou que além da realização do Brasileiro, o clube deverá realizar mais algumas competições nacionais em duas modalidades olímpica e paraolímpica. Naida Freitas da Fetrisc apontou que o Balneário Rincão reúne condições para sediar a etapa do Brasileiro de Triathlon. Ela chega a cogitar que além da prova oficial, dará para elaborar outras competições nos três dias de calendário. A princípio os dias da realização das provas será de 13 a 15 de outubro, envolvendo as competições e premiação dos atletas vencedores.

