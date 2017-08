Bairro da Juventude leva prêmio como uma das Melhores ONGs do Brasil

Premiação aconteceu nesta segunda-feira através de uma iniciativa do Instituto Doar e Revista Época

O Bairro da Juventude tem bons motivos para comemorar. A Instituição foi reconhecida, na noite desta segunda-feira, 7, em São Paulo, como uma das melhores Ongs do Brasil. O prêmio é uma iniciativa do Instituto Doar e Revista Época que, além do Bairro, também consagrou outras 99 entidades do país.

Esta é a primeira edição do Prêmio Melhores ONGs que contou com mais de 1,5 mil inscrições. “A premiação já nasce com êxito. Hoje são mais de 300 mil ONGs no Brasil entre associações de caridade, organizações da sociedade civil, institutos e fundações filantrópicas. Estar entre as 100 é sinal de competência”, revela o fundador e presidente honorário do Instituto Doar, Marcelo Estraviz.

Ainda segundo, Estraviz a ampla maioria das organizações faz um trabalho sério e estava na hora de reconhecê-lo, premiando a gestão e transparência das melhores. “Valorizamos os bons exemplos através de um Selo de Qualidade. Chegou a hora de criar um estímulo para as ONGs e uma vitrine para os potenciais doadores se decidirem a doar. ONGs exemplares merecem o reconhecimento e o dinheiro de doadores conscientes”, observa.

Presente no prêmio, o diretor técnico e de projetos do Bairro da Juventude, Anézio Luiz de Souza, falou do momento especial para a entidade. “Este reconhecimento é mais uma maneira de aumentar nossa legitimidade e incentivar as doações. Um dos diferenciais do Bairro sempre foi a credibilidade e como a entidade se mobiliza para prestar contas à sociedade”, declara Souza que estava acompanhado da coordenadora geral da Instituição, Lilian de Bettio de Menezes.

O Bairro da Juventude atende 1,5 mil crianças e adolescentes, gratuitamente, em período integral, oferecendo Educação Infantil, Fundamental e Profissionalizante. Os serviços também passam por acesso à cultura, esporte, alimentação, transporte e psicossocial. Para a diretora executiva do Bairro da Juventude, Sílvia Regina Luciano Zanette, ser conhecido vai além de receber um prêmio. “Estamos muito felizes com este reconhecimento, pois consagra um trabalho de muito empenho e transparência, além de ser mais um estímulo para a qualidade de nossas ações e a busca de novos parceiros”, comenta Sílvia que lembra que a Instituição completa 68 anos no próximo dia 1º de setembro.

O objetivo do prêmio é que não só estas primeiras 100, mas o maior número possível de ONGs possam através da premiação estabelecer padrões para a melhoria contínua. “Metodologias, pedagogias e procedimentos de cada ONG com seus públicos não podem nem devem ser comparáveis nem muito menos ranqueados. Mas a gestão e a transparência dos recursos, sim. É isso que o premio mediu e é assim pretende seguir fazendo, premiando ONGs cujos dados são mensuráveis e objetivos”, finaliza Estraviz.

Michele Picolo