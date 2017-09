Bairro Bortolotto prepara Festa em Honra à Mãe Peregrina

Fim de semana promete ser de programação intensa na comunidade.

A comunidade do Bairro Bortolotto, de Nova Veneza, está organizando para o próximo fim de semana a tradicional Festa em Honra à Mãe Peregrina. A missa de abertura aconteceu na última segunda-feira, 18, e para os próximos sábado, 23, e domingo, 24, estão programadas inúmeras ações religiosas e festivas.

De acordo com a presidente da Associação de Moradores do Bairro Bortolotto, Elisabete Bortolotto, por ser uma festa tradicional da Mãe Peregrina, à comunidade aguarda pessoas de todo município e de cidades vizinhas. Além disso, durante toda a festa haverá serviços de bar e cozinha, com churrasco, macarrão, purê de aipim, maionese e saladas.

Programação

Sábado – 23 de setembro

23h – Baile com Clip Som e a dupla Breno e Edu;

Domingo – 24 de setembro

10h – Translado com a imagem da Mãe Peregrina, saindo da comunidade de Rio Cedro Alto;

10h30min – Santa Missa presidida pelo pároco da Paróquia;

14h – Terço e distribuição das rosas, com benção das famílias e dos doentes;

15h – Baile com “Musical Nova Querência”, com entrada franca;

18h – Sorteio da rifa de uma Moto 0km.

Francine Ferreira | Imagens: Willians Biehl