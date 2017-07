Atual campeão brasileiro de poker, Santa Catarina anuncia time para defender título

O time de Santa Catarina tem uma grande responsabilidade no fim de julho: defender o posto de melhor estado no poker nacional. A equipe conquistou o título inédito no Campeonato Brasileiro por Equipes no ano passado, e para 2017 o elenco vem com o mesmo núcleo da última vitória.

Manter a base campeã de 2016 torna a equipe de Santa Catarina o time a ser batido no Campeonato Brasileiro por Equipes, abreviado como CBPE. Para o evento, que acontecerá em São Paulo entre os dias 27 a 28 de julho, o elenco terá sete jogadores — entre eles cinco estavam na conquista do ano passado.

Entre os jogadores que permanecem no time, estão Affif Prado, Renê Paz, Rodrigo Garrido, Kelvin Kerber e Igianne Bertoldi. Para completar os campeões, estão Éder Ferronato e Marco Aurélio Splieter, com Fábio Eiji como comandante.

“O interessante de um torneio como esse é resgatar um certo tipo de competitividade. Nesse torneio, a gente pensa na disputa entre o estado, na estratégia entre nós mesmo. É um torneio bem interessante”, disse o treinador Eiji no CBPE do ano passado.

Para defender a coroa de campeão, Santa Catarina mais uma vez terá que estar no melhor nível para vencer, pois o evento será grande. Mais 18 estados no total de outros 17 times estarão no CBPE: Amazonas, Sergipe, Paraná, São Paulo, Rondônia/Acre, Tocantins, Bahia, Goiás, Brasília, Maranhão, Ceará, Paraíba, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará e Rio Grande do Sul.

Vale lembrar que no ano passado a conquista para Santa Catarina veio com muita emoção. No confronto final, Paz ganhou de João Bauer, do estado de Goiás, para dar o título catarinense quando poucos esperavam. Caso Paz tivesse perdido aquele confronto decisivo, a conquista ficaria nas mãos dos cearenses.

Para 2017, o CBPE segue os mesmos moldes das edições anteriores, ou seja, será mais uma vez disputado no Texas Hold’em, que é a modalidade mais tradicional e praticada desse esporte. Neste ano, Santa Catarina tenta o que nenhuma outra equipe conseguiu nas quatro edições anteriores, que é repetir a conquista e tornar-se bicampeão.

Para Ueltom Lima, presidente da Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH), o evento tem sua parcela de importância para o crescimento do poker nacional e da identificação dos jogadores com o estado. “Quando vemos as equipes unidas comemorando cada ponto, mostra a importância de termos um torneio nesse estilo e esperamos que neste ano possamos ter muitas emoções nas mesas novamente”, disse o presidente.

Entre os atletas que defenderão a bandeira catarinense no torneio do fim deste mês, destaque vai para Paz. Além de ter sido o grande nome da conquista no ano passado, ele vem de ótimos resultados. Paz venceu o Campeonato Catarinense de 2016 e também conquistou a última edição do Circuito Sul Brasileiro de Poker.

Além de contar com grandes nomes individuais, a equipe catarinense tem o entrosamento como um dos diferenciais. “O melhor dessa conquista é que a gente não é só companheiro de equipe, a gente não é só colega. Nós somos amigos, e isso é muito especial”, disse Kerber após o título do CBPE no ano passado.

Mesmo se Santa Catarina não conquistar o título deste ano, isso não afetará o posto do estado como uma das referências do poker nacional. Em ascensão no estado e no país, são pelo menos 20 clubes, incluindo na capital, distribuídos em terras catarinenses para a prática desse esporte.

O poker, rapidamente, vem ganhando espaço no cenário catarinense e estar entre os favoritos para o CBPE deste ano mostra mais uma vez a força do estado a nível nacional nesse esporte em ascensão no Brasil.

Redação Portal Veneza