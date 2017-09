Ato Cívico marca a abertura da Semana da Pátria em Nova Veneza

A solenidade foi realizada em frente à Prefeitura e contou com a presença de autoridades

Para marcar a abertura da Semana da Pátria alusiva aos 195 anos de independência do Brasil, na manhã desta sexta-feira, dia 1º de setembro, aconteceu o Ato Cívico em frente à Prefeitura Municipal, em Nova Veneza. Foram hasteadas as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e do município; e cantado o Hino Nacional Brasileiro e o Hino da Independência.

Evento contou com a presença do prefeito Rogerio Frigo, vice-prefeito Sérgio Alberto Spilere, secretário municipal de Educação Elzio Milanez e demais secretárias e os funcionários do Paço Municipal.

“A comunicação sempre esteve presente na vida humana, desde os primórdios. Através dela o homem tem se manifestado tem se manifestado e interagido com seus semelhantes de diversas formas, de tempo em tempo, avançando, cada vez mais, na criação de novos canais e veículos que propagam a informação, em tempo real. E no dia 7 de setembro teremos a oportunidade de ver como foi a evolução da comunicação, ao longo com todas as suas particularidades”, destacou o secretário municipal de educação, Elzio Milanez.

As atividades seguem com atos cívicos sendo realizados em frente à Prefeitura, de 4 a 6 de setembro com responsabilidade das escolas e o Desfile Cívico marcado para o dia 7 de setembro será às 8h30min, na Rua dos Imigrantes.

Cris Freitas