Atletismo de Nova Veneza conquista cinco medalhas e estabelece novo recorde

A aluna/atleta Larissa da Silva Lucio ficou em primeiro lugar nos 1.000 metros rasos e estabeleceu novo recorde catarinense.

A equipe de atletismo de Nova Veneza conquistou cinco medalhas no estadual Mirim, em Itajaí. A atleta Larissa da Silva Lucio ficou em primeiro lugar nos 1.000 metros rasos e estabeleceu novo recorde catarinense. Assim como, Erick Moises da Silva também ficou em primeiro lugar no tetratlo; Luana Padilha em segundo lugar no arremesso de peso, Katiely Westrup segundo lugar no salto triplo e Geovana da Silva em terceiro lugar no salto em distância.

“Nova Veneza participou com poucos atletas, porém estamos levando na bagagem várias medalhas. O resultado é fruto do trabalho que o departamento municipal de esportes vem desenvolvendo.

Hoje contamos ainda com o meu recorde nos 400 metros absoluto, a Larissa mais uma recordista estadual nos 1.000 metros e a Mikaely recordista estadual mirim nos 60 metros. Então, o município conta com três recordistas estaduais nas provas de atletismo”, comentou o técnico Roberto Bortolotto.

De acordo com o diretor municipal de esportes, Hériton Sandrini, o resultado do fim de semana é em função de um planejamento desenvolvido desde o início do ano com a direção e comissão técnica. “Nós traçamos as nossas metas para a modalidade, sendo que, foram visualizadas duas situações: como descobrir os talentos e montamos uma estratégia de logística para a revelação desses talentos.

E darmos condições para que, os atletas, possam ter um bom treinamento material, física, transporte, aliado ao apoio do DME junto com a competência do Roberto Bortolotto. Nesses oito meses de trabalho, o resultado esta dentro do esperado, não é nenhuma surpresa, porque é um trabalho desenvolvido cientificamente por pessoas competentes que sabem o que fazem”, afirmou o diretor.

Destaque

O atletismo de Nova Veneza começou a ganhar destaque no ano de 1985, quando ganhou a primeira medalha dos Jogos Abertos de Santa Catarina. O ex-atleta e atual técnico da escolinha de atletismo, Roberto Bortolotto ficou em primeiro no salto triplo e segundo no salto em distância.

E ao longo dos anos, vieram outras atletas como a Cleimar Binatti (Neca) e Katia Renigia de Almeida também medalhistas de ouro dos Jasc. Luciane Moretto campeã mundial dos Jogos da Juventude Italiana em 2005 e campeã dos joguinhos abertos de SC em 2008.

Da nova geração também revelamos a Mikaely Michels Demo que conquistou duas medalhas, uma de ouro nos 75 metros rasos e uma de prata no salto em distância e, com essa conquista, representou Santa Catarina nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s).

Cris Freitas