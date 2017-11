Atletas Larissa e Mikaely são convocadas para Seleção Catarinense Escolar de Atletismo

As jovens competem nos Jogos Escolares Brasileiros de 15 a 17 anos, de 17 a 18 de novembro, em Brasília.

As atletas de Nova Veneza Larissa Lucio, 15 anos e Mikaely Michels Demo, 16 anos são convocadas para Seleção Catarinense Escolar de Atletismo para disputar os Jogos Escolares Brasileiros de 15 a 17 anos, de 17 a 18 de novembro, em Brasília. A Larissa irá disputar a prova dos 800 metros e Mikaely o revezamento, 100 e 200 metros. As jovens noevenezianas embarcaram nesta quarta-feira, 15 e conquistaram vagas ao vencer a seletiva estadual.

Para o técnico Roberto Bortolotto as meninas já estão no final de temporada. “A competição é muito tarde, já era para estarmos fazendo a base e iremos começar somente em dezembro. Após a prova elas pegam férias e retornam os treinamentos em dezembro. Elas têm grande chances em competir na capital”, comentou o técnico Roberto Bortolotto.

O diretor municipal de esportes, Hériton Sandrini comenta sobre a importância de terminar o ano competindo em alto nível. “Foi um ano muito produtivo e bem planejado pelo Departamento Municipal de Esportes e a convocação da Larissa e Mikaely é resultado de todo esse trabalho, onde irão representar Santa Catarina nos Jogos Escolares Brasileiros. A nossa expectativa é muito grande pelo trabalho desenvolvido e os resultados obtidos no ano de 2017. É a última competição do ano na modalidade de atletismo e elas chegam com uma grande bagagem em competições, mas com o treinamento do Roberto Bortolotto com toda a sua experiência e qualidade técnica faz que elas tenham uma boa probabilidade de brigar por medalhas. E mais uma vez agradecer o apoio da administração de Rogério Frigo e Zé Spilere possam desenvolver com muita qualidade e tranquilidade as suas atividades esportivas”, ressaltou.

De acordo prefeito Rogério Frigo é mais uma oportunidade dessas meninas estarem no cenário nacional e competir por nosso município. “É um orgulho para nós neovenezianos e estaremos na torcida para que vocês possam obter um bom resultado. Vocês já estarem levando o nome da cidade compensa a participação”, revelou.

