Atleta e o técnico de Nova Veneza são convocados para Seleção Catarinense Escolar de Atletismo

A atleta Luana Padilha e o técnico de atletismo de Nova Veneza Roberto Bortolotto foram convocados para representar Santa Catarina, no Campeonato Brasileiro Escolar de 12 a 14 anos, de 12 a 15 de setembro, em Curitiba. A jovem noeveneziana de 14 anos conquistou a vaga ao competir no JESC, no mês de agosto, em Mafra e irá competir na prova de arremesso de peso (3 kg).

“Com grande satisfação que recebo a convocação para técnico da seleção escolar. É fruto do trabalho feito com os atletas de 12 a 14 anos no município e do resultado do bom desempenho do atletismo em Nova Veneza com apoio do departamento de esportes”, comenta.

O diretor municipal de esportes, Hériton Sandrini comenta sobre o trabalho desenvolvido nas escolinhas esportivas. “O atletismo vem despontando em Nova Veneza devido um forte trabalho de base com as nossas crianças e adolescentes. Hoje temos atletas de ponta competindo a nível nacional e mundial e o esporte de Nova Veneza vem crescendo cada vez mais contando com todo o apoio necessário do departamento municipal de esportes. O Roberto Bortolotto com toda a sua experiência e qualidade técnica desenvolve um excelente trabalho na modalidade de atletismo. E o resultado disso, é a atleta Luana desponta no cenário nacional com a convocação”, ressaltou.

Cris Freitas