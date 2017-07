Atleta de Nova Veneza conquista 5º lugar nos 800 metros no Campeonato Escolar Mundial realizado na França

Larissa tem apenas 14 anos e competiu na categoria até 18 anos.

A atleta de Nova Veneza Larissa da Silva Lúcio conquistou o 5º lugar na prova de corrida de 800 metros no Campeonato Escolar Mundial realizado na cidade de Nancy na França nos dias 24 e 25 de Junho. Larissa é moradora de São Bento Alto e retornou à cidade neste sábado, 1, sendo recebida pela família, integrantes da Prefeitura e do Departamento Municipal de Esportes e uma carreata em comemoração pela conquista.

“Foi emocionante, estou sem palavras. Foi uma competição difícil, eram atletas bem fortes, liderei a prova nos 700 metros e no final elas conseguiram passar, perdi nos últimos 100 metros, mas dei o meu máximo”, ressaltou a atleta.

Larissa competiu contra outras 11 atletas de todo o mundo, a atleta corre há quatro anos e se preparou junto ao técnico Roberto Bortolotto e contou com o apoio do Departamento Municipal de Esportes.

“Tínhamos muitas expectativas com a Larissa, pois ela está em um bom patamar. Teve um início de treinamento muito forte, conta com um alto nível de concentração, tem dedicação nos treinos, e com o trabalho do técnico Roberto Bortolotto sabíamos que ela poderia alcançar muitas coisas. Com apenas 14 anos ela conquistou uma vaga para o mundial escolar até 18 anos, é um grande mérito, ela conseguiu ficar em 5º lugar no mundo, foi um resultado que nos surpreendeu positivamente. Fez uma corrida excelente, conseguiu desempenhar e dar o máximo dela”, salientou o diretor do Departamento Municipal de Esportes, Hériton Luciano Sandrini.

Gabriel da Conceição