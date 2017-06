Atleta de Nova Veneza compete na França

Larissa da Silva Lúcio irá representar o Brasil e Nova Veneza na prova de 800 metros rasos.

A atleta da modalidade de Atletismo de Nova Veneza, Larissa da Silva Lúcio, viaja no dia 22 de junho, para a cidade de Nancy na França, onde irá competir no Campeonato Mundial Escolar. Larissa irá representar o Brasil e Nova Veneza na prova de 800 metros rasos na categoria até 18 anos, sendo que ela tem apenas 14 anos. A competição acontecerá nos dias 24 e 25 de Junho.

Os pais da adolescente estão na torcida e a emoção é grande em saber que a filha irá participar de uma grande competição. “Está sendo emocionante, é uma conquista dela que envolve toda a família, todos ficaram eufóricos em saber que ela irá disputar fora do país, está todo mundo na torcida”, contou a mãe Isabel Cristina Lúcio.

Preparação

A atleta corre há quarto anos e vem se preparando e treina todos os dias para a competição. “Está sendo incrível, irei competir em outro país e representar o Brasil e Nova Veneza, está sendo uma preparação forte, treino todos os dias”, destacou Larissa.

A rotina de treinos é extensa, na segunda, quarta e sexta-feira ela recebe orientações do técnico Roberto Bortolotto e na terça e quinta-feira corre em São Bento Alto. “É uma experiência gratificante treinar e criar novos atletas para representar nosso município em uma competição internacional.

É a primeira competição internacional da Larissa e ela está preparada, apesar da pouca idade com 14 anos está competindo em uma categoria até 18 anos, é a primeira de muitas conquistas que terá no futuro”, ressaltou o técnico de atletismo Roberto Bortolotto.

Incentivo

Para fortalecer o esporte em Nova Veneza o Departamento Municipal de Esportes oferece estrutura para os atletas em várias modalidades, uma delas é o atletismo, da qual Larissa é uma das referências devido as conquistas recebidas. “Para a Larissa é um prêmio, ela tem muito talento, um nível elevadíssimo de concentração, empenho, dedicação e caráter, assim como é um prêmio para a nossa equipe de atletismo. Estamos fazendo um trabalho excelente, temos um técnico de nível mundial e agora uma atleta de nível mundial como a Larissa. Toda a nossa equipe de atletismo está conquistando resultados expressivos. É a concretização do trabalho do Departamento Municipal de Esportes e daquilo que podemos oferecer a equipe de atletismo”, destacou o diretor do Departamento Municipal de Esportes, Hériton Luciano Sandrini.

Segundo o vice-prefeito Sérgio Alberto Spilere, Nova Veneza está despontando no esporte. “É uma honra para Nova Veneza ter uma atleta disputando fora do Brasil, estamos despontando no esporte”, pontuou.

Para o prefeito Rogério Frigo é necessário incentivar o esporte para que sejam descobertos novos atletas. “Estamos torcendo pela Larissa, é um orgulho para Nova Veneza, temos uma atleta que vai disputar uma modalidade importante representando o Brasil e Nova Veneza, é uma responsabilidade. É uma atleta que foi descoberta em Nova Veneza e daremos todo o suporte necessário”, salientou.

Gabriel da Conceição