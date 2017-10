Atleta neoveneziana conquista o ouro nos 1000m rasos no Campeonato Brasileiro Caixa Sub-16

A atleta neoveneziana Larissa da Silva Lúcio, de 14 anos, foi campeã dos 1000 metros rasos, no Campeonato Brasileiro Caixa Sub-16, pela equipe de atletismo do DME Nova Veneza/SER Mampituba, no Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO), em Fortaleza, no Ceará. A medalha de ouro foi conquistada na manhã deste domingo. A jovem Larissa conquistou o ouro com a marca de 2:58.02, ficando a um décimo de bater o recorde brasileiro.

“Fiquei bem feliz com o resultado, a prova foi um pouco puxada porque tinha bastante vento e as concorrentes eram fortes. Não consegui bater o recorde que era o nosso objetivo, mas o ouro veio e quero comemorar mais essa conquista”, comenta a atleta Larissa que faturou esse ano o Campeonato Estadual Sub-17 com ouro nos 800 e 1.500 metros, o Golden League, Jogos Escolares de Santa Catarina para alunos de 15 a 17 anos e campeã e nova recordistas do Estadual Mirim.

O técnico Roberto Bortolotto destacou o bom potencial da atletas. “O vento atrapalhou muito o ritmo da prova, mas ela saiu um pouco mal, ficou um pouco para trás, fez algumas manobras para chegar em primeiro. A Larissa é uma atleta de grande potencial e se a prova fosse ontem a noite, ela teria batido o recorde. Foi uma excelente prova, pois foi como campeã brasileira competindo com mais de 50 atletas e isso é um orgulho pra nós de Nova Veneza e para o Mampituba, clube que representamos na competição”, destaca.

Para o diretor municipal de esportes, Hériton Sandrini, o Babu, o DME conseguiu fazer uma formatação de treinamento, condições de trabalho e poder preparar a Larissa tecnicamente, fisicamente e psicologicamente no mais alto nível. “Procuramos dar todas as condições para a comissão técnica para que o trabalho fosse desenvolvido, pensando em que a Larissa pudesse chegar às principais competições nacionais no seu ápice. A Larissa conseguiu suportar todas as cargas de treinamento, sem nenhum tipo de lesão e isso fez com pudesse melhorar a sua capacidade de treinamento a cada dia. E estamos conseguindo transferir para as competições com a Larissa com excelente condicionamento. Já era esperado ela estar entre as melhores. Quero agradecer ao prefeito Rogério Frigo e o vice Zé Spilere por todo o aporte ao esporte de Nova Veneza ”, revela.

Delegação

A delegação de atletismo também contou com a presença do técnico Roberto Carlos Bortolotto e dos atletas Luana Padilha, 14 anos, no arremesso de peso; Geovana da Silva, de 13 anos e no salto distância e Erick Moises A. da Silva, de 13 anos, no pentatlo.

Cris Freitas