_ Agradeço o amigo Ocimar Olivo que também é apreciador de vinhos pelo presente inesperado. Foram três garrafas de bons vinhos, que já estão na minha adega.

_Esta reabertura do hospital custou muitas horas de sono do prefeito Rogério Frigo e de quem precisou de um atendimento mas felizmente o nosso “gigante” vai voltar a cuidar da nossa saúde.

_A reabertura do Hospital São Marcos foi realizada numa entrevista coletiva e num clima de emoção e olhos “marejados”. Teve até foguetório.

_Repercutiu um comentário na coluna mediante manifestações sobre a demora da obra de melhoria no calçamento do alto do morro na Rua dos Imigrantes mas foi concluída e o resultado agradou. Foi contratada uma empresa para executar estes serviços que estão sendo feitos em várias ruas.

_Sob nova direção. O assunto PMDB ainda não deixou de ser o principal assunto nas rodas políticas do município.

_O presidente eleito foi o vereador Claiton Zanzi que venceu o também vereador Dado Ghislandi pelo placar de 17 a 14.

_Um peemedebista que polemizou na votação acabou errando o seu voto, votando no adversário. O placar cairia para 16 a 15.

_E agora vamos aguardar os desdobramentos no PMDB depois destas turbulências mas ainda não acabou pois é uma questão de honra do novo comando expulsar Vanderlei Spillere.

_Independente das razões que todas as lideranças tem para seus argumentos, tudo isso que vem acontecendo no PMDB certamente vai ter muitas consequências e nas próximas eleições municipais serão conhecidas.

_Para quem fala em ter projeto próprio, um partido tem que sempre somar, dividir acaba fragilizando o grupo, ou não?

_O PMDB tem que mudar o discurso e agora falar em filiar novas pessoas e lideranças.

_O ex-vereador Giovanni Brogni realmente saiu do cenário político de bastidores ou não?