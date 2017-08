ANEDOTÁRIO POLÍTICO

PARANÁ – O Intendente de Caravaggio, o figurão “Iguaçu” como é conhecido, lembra de muitas histórias dos tempos no qual foi vereador no interior do Paraná. Tem umas pérolas de seus colegas da época como um deles que toda a vez que falava no conselho tutelar local, dizia “tetular” e num discurso falou em “água tratada” e “luz encanada”. Quando o assunto era o conselho tutelar, alguns vereadores começavam a rir antes dele se pronunciar.

SURDOS – Dois políticos da linha de frente estão com deficiência auditiva. Na campanha eleitoral , eles “ouviram” um eleitor que falava baixinho durante 40 minutos, ao sair, um deles perguntou: “ O que ele falou?” o outro respondeu: “Eu só entendi que ele disse que morreu uma vaca de sua propriedade.” E o pior que ainda saíram sem pedir o voto.

DR. SMITH – Esta história eu ouvi no sábado de um ex-prefeito. Há uns 30 anos, o prefeito e um secretário que depois foi prefeito, foram no escritório de um mega-empresário da época convencê-lo a deixar seu irmão ser candidato a vereador. Depois de uma hora de conversa, ele com cara de brabo dizia que com ele tudo era o “Dr. Shimidt” que resolvia. Ele falou tanto neste nome, que o prefeito disse: “Mas quem é este Advogado?” O empresário que gostava de dar susto, puxou um reluzente revólver da famosa marca “Smith & Wesson” e apontou para os dois que quase caíram da cadeira. O susto foi grande mas depois caíram na gargalhada. Seu irmão foi candidato e se elegeu.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

VALE DO ARARANGUÁ

_O assunto mais comentado na região é o fechamento da JBS de Morro Grande em outubro. O impacto econômico naquele município e na região será grande.

_A equipe de futsal de Turvo vai decidir o regional da LAC com Siderópolis em Turvo.

_O grupo organizado de 8 jovens e que elegeu o vereador Hendel Pescador, em Turvo, nas eleições passadas promove um evento com apoio do Sicoob-Credisulca e do próprio vereador Hendel na quinta-feira da próxima semana, dia 31, com o “Porã” um ex- integrante do Pretinho Básico. André Neis Toretti, gerente da Credisulca de Nova Veneza faz parte deste grupo. Imperdível.

_Neste domingo tem festa na charmosinha Turvo Baixo, onde iniciou a colonização do município de Turvo. São 80 anos da construção da bela igreja.

_Na tradicional festa do colono em Turvo as empresas que produzem sementes de arroz tinham um stand. O município é um dos maiores produtores de arroz do estado e o maior produtor de sementes também.

DA HORA

_Um jovem amigo da coluna que conheceu bem o mundo das drogas e conseguiu sair vivo, agora apoia pessoas que querem deixar este vício, me disse que está alarmante o número de usuários de drogas em nosso município.

_ Altanir Gava até ontem estava em coma após o acidente de carro no Rio de Janeiro. A sua esposa Maria Inês está bem. Conversei com seu irmão Paulinho que disse que estão esperançosos apesar do quadro ser sério.

_Um outro ídolo da minha geração, o humorista genial Jerry Lewis faleceu aos 91 anos.

_Obrigado a todos que participaram da palestra com Nilson Olivo, evento beneficente, promovido pela Confraria Pan & Vin. Foram arrecadados muitos produtos de limpeza e higiene para a Apae.

_Encontrei o músico Neguinho que também é diretor de futebol do Caravaggio FC. Ele me informou que nesta sexta-feira haverá a apresentação do time para a temporada.

_Sobre o Metrô ainda não ouvi nada da equipe para as competições do segundo semestre.

NA POLÍTICA

_O diretor de esportes Hériton “Babu” Sandrini que trabalhava no futebol profissional está empolgado nesta função que ocupa e vem demonstrando que pretende fazer algo diferente no esporte local. O “Babu” está entusiasmado e acaba contagiando a sua equipe que conhece bem o assunto.

_Estive na Afave nesta semana e conversei com a Vera Spillere que me falou do trabalho social desenvolvido pela entidade. Tem muito trabalho mas muitas vezes a falta de recursos para tanta demanda dificultam as ações.

_Vera comentou de uma família de um bairro dos arredores da cidade que a mãe e a filha estão com câncer. Duas famílias perderam a casa devido a incêndio. Além da Afave estas famílias precisam do apoio da comunidade.

_O nome da jovem Ângela Panatto Ghislandi de Mello está sendo cotada para assumir a presidência do PP local.

_Ângela foi secretária de cultura e turismo por um período no mandato passado. Ela é filha do casal Sanciro Ghislandi e Mariângela Panatto Ghislandi.

_A renovação do PP que começou com a eleição de Evandro Gava parece que agora vai seguir com uma jovem mulher na majoritária.

_Ricardo Locks que mora em São Bento Baixo está viabilizando a criação do “Observatório Social” que fiscaliza o Poder Público.