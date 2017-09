Associação Empresarial de Nova Veneza prepara posse de nova diretoria

Grupo liderado pelo empresário Guilherme Minatto assume entidade por mais dois anos em solenidade na próxima quarta-feira, 20, no Teatro Municipal.

A segunda diretoria da história da Associação Empresarial de Nova Veneza (Aenove) tomará posse na próxima quarta-feira, 20, em solenidade no Teatro Municipal. Eleitos para um mandato de dois anos, o presidente Guilherme Minatto e os pares de diretoria passam ao comando de uma das entidades empresariais mais jovens de Santa Catarina.

Além da formalidade, o evento contará com a palestra “Liderança de Alta Performance”, comandada pelos mastercoaches Marcelo dos Santos e Renata Nunes, da SBCoaching Corporate.

Como principal desafio do mandato, Minatto elegeu o fortalecimento da entidade, em número de associados e como força representativa da sociedade de Nova Veneza. “Temos uma associação pequena, com apenas dois anos, mas um enorme potencial. Vamos trabalhar e buscar o apoio dos associados e da população para estarmos cada vez mais envolvidos com as questões importantes para o desenvolvimento do município”, diz.

Para o desenvolvimento das empresas, um dos principais meios a serem estimulados pela AENOVE será a promoção de atividades ligadas ao aprimoramento profissional dos associados, como cursos, treinamentos, workshops e palestras, como a da cerimônia de posse. “Nesse encontro vamos falar como através da liderança, os empresários ou gestores podem potencializar o resultados de produtividade e vendas das suas equipes, com dicas e técnicas que trazem resultados muito rápidos”, explica um dos palestrantes, o mastercoach Marcelo dos Santos.

Parceria com CDL e ANET

A nova diretoria deseja ainda ampliar a sinergia com a CDL e a Associação Neoveneziana de Turismo (ANET), entidades coirmãs no objetivo de desenvolver o setor produtivo. “Juntos temos quase 200 sócios e estamos sempre em parceria.

Em reuniões, promovendo eventos em conjunto, participando da discussão de pautas ligadas ao município, interagimos sempre juntos no relacionamento com o poder público. Pensamos que sozinhos podemos ir rápido, mas com essa união chegaremos mais longe e quem será beneficiado com isso é a cidade de Nova Veneza”, afirma.

Foto: Renata Nunes e Marcelo dos Santos, palestrantes da noite de posse da Aenove