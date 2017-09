Associação Coral São Marcos promove jantar típico neste sábado

Cerca de 350 pessoas são esperadas a partir das 20h, no Salão Paroquial da Igreja Matriz.

Para comemorar a passagem dos 105 anos de fundação, a Associação Coral São Marcos, de Nova Veneza, promove neste sábado, 2, um jantar típico. Os ingressos continuam à venda ao preço de R$ 25 com os integrantes e na entrada do evento.

De acordo com o Maestro Edson Antônio Ghisleri, o encontro também é uma oportunidade de arrecadar fundos. “Nós fizemos sempre esse jantar para marcar a data de fundação, em 1912, e ao mesmo tempo o valor arrecadado ajuda a pagar as despesas. Todos somos voluntários, e as dificuldades são grandes. Por isso é importante a participação de todos”, coloca Ghisleri.

“Vamos ter a animação da noite com o Grupo Eco di Venessia, e esperamos um grupo de Carazinho, no Rio Grande do Sul, que visitamos algum tempo atrás, e eles estão vindo em 56 pessoas devolver a visita e conhecer a cidade de Nova Veneza”, explica.

O Coral São Marcos é composto por 25 homens e mulheres (coro misto), e o repertório é basicamente o religioso. “Esse é o nosso foco, mas sempre fizemos participações com canções italianas e o folclore popular também”, acrescenta o maestro.

O grupo se reúne para os ensaios todas as quartas-feiras à noite na sede própria, embaixo do Salão Paroquial. O local é aberto a participação do público. O Coral São Marcos é conhecido pelo belíssimo Recital de Natal, que chega este ano a sua 24ª edição, e será realizado no dia 16 de dezembro, com a participação de outros corais natalinos.

João Manoel Neto