Assembleias abrem campanha salarial dos trabalhadores da saúde na região

A Campanha Salarial dos trabalhadores da saúde da região de Criciúma e vale do Araranguá abre nesta segunda-feira, 18, com assembleias até a próxima quinta-feira, 21. Entre as principais reivindicações estão: INPC do período, aumento real, vale-alimentação, folga semanal e o debate pela manutenção de direitos após a aprovação da Reforma Trabalhista em 11 de julho. São cerca de três mil trabalhadores distribuídos em 15 hospitais.

LOCAIS E DATAS

Dia 18 – sede do Sindicato em Criciúma – 7h, 13h e 18h;

Dia 19 – sede de Criciúma às 7h, Hospital São Donato de Içara às 13h, Hospital Nossa Senhora da Conceição de Urussanga às 17h e Hospital São Roque de Morro da Fumaça às 19h;

Dia 20 – Hospital Dom Joaquim de Sombrio ás 13h e sub-sede de Araranguá às 17h;

Dia 21 – Hospital São Marcos de Nova Veneza às 10h, São Judas de Meleiro às 13h e São Sebastião de Turvo às 16h.

FRANCINE FERREIRA – MARISTELA BENEDET