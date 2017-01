Assembleia dá a largada na Campanha Salarial dos metalúrgicos

Os metalúrgicos de Criciúma e Região ligados ao Sindimetal iniciam as negociações para a Campanha Salarial de 2017.

São cerca de sete mil trabalhadores na base. A primeira Assembleia acontece nesta quinta-feira,26 de janeiro, às 18h30 no Sindicato em Criciúma. Entre as principais reivindicações da categoria estão o INPC de 6.58% mais 3% de aumento real. A data-base é 1º de janeiro. Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Criciúma e Região (Sinmetal), Francisco Pedro dos Santos, as negociações deste ano serão difíceis como é todo ano “no entanto, esperamos garantir um percentual que possa valorizar a força de trabalho dos metalúrgicos”, pontua o presidente.

Negociação SIMEC de Caravággio, reparação de veículos e sindimetal Braço do Norte

Ainda sem data marcada, as negociações devem começar em breve com os trabalhadores de Caravaggio, Braço do Norte e Reparação de Veículos, este último abrange toda a Região Sul.

