Assaltantes armados invadem pub durante a madrugada em Nova Veneza

Antes de entrarem no estabelecimento, os criminosos renderam o vigia.

Pelo menos cinco assaltantes encapuzados e armados com pistolas, invadiram por volta da 1h10min desta quarta-feira, 13, o Veneza Soccer Pub, localizado no bairro Picadão em Nova Veneza.

No momento do assalto somente o vigia de 49 anos estava no local. Ele foi rendido e mantido na mira de uma pistola, enquanto os comparsas invadiam o estabelecimento, de onde foi levado a quantia de R$ 20.

Os proprietários foram alertados pelo sistema de monitoramento e ao chegarem no local, quatro dos assaltantes fugiram em um Honda City. O quinto bandido fugiu a pé por uma lavoura, levando o vigia como refém. Em seguida o criminoso deixou o homem e saiu em fuga pela margem do rio Mãe Luzia.

A Polícia Militar de Nova Veneza chegou rapidamente na ocorrência, e na busca pelos criminosos encontrou o veículo a aproximadamente 1km do local do assalto. Na fuga, os marginais entraram com o carro em uma lavoura, em seguida fugiram a pé em direção à igreja da comunidade, se embrenhando em uma mata próxima.

Apesar das rondas dos militares de Nova Veneza com apoio de outras guarnições de Forquilhinha e Criciúma, além do Tático e Canil, os criminosos não foram encontrados.

Veículo roubado

O carro utilizado no assalto, um Honda City, estava com as placas de um Ford Ka de Bom Princípio no Rio Grande do Sul, mas na verdade o veículo é de Morro da Fumaça. O carro foi roubado no último dia 6, no bairro Presidente Vargas, no município de Içara.

Willians Biehl