Assaltante é preso pela Polícia Militar após assalto em Nova Veneza

Crime ocorreu por volta das 10h30min desta quarta-feira, 14.

Um homem de 34 anos foi preso por policiais militares de Nova Veneza, após assaltar uma residência e render parte da família, na comunidade de São Bento Alto em Nova Veneza.

O marginal chegou no local sozinho em uma Honda Biz, roubada em Siderópolis. Com o auxílio de uma faca ele rendeu uma das vítimas de 30 anos, em seguida entrou na casa e a fez refém, juntamente com suas duas filhas; uma de 3 e outra de 7 anos.

Após colocar no carro da família um Toyota Corola, diversos objetos, o ladrão saiu da casa em alta velocidade, chamando a atenção do marido da vítima que trabalhava em um local próximo.

A Polícia Militar foi acionada e a guarnição ao se deslocar para a ocorrência, encontrou o veículo roubado trafegando pela rodovia José Spilere, no distrito de Caravaggio. Imediatamente o soldado Assis manobrou a viatura e iniciou a perseguição ao marginal, que tentou despistá-los entrando em várias ruas do Distrito.

Já em Criciúma na descida do Morro do Caravaggio, o suspeito acabou subindo no meio fio e batendo contra o guard rail da rodovia, danificando uma das rodas, mesmo assim, continuou em alta velocidade, muitas vezes na contramão da via.

Ele acabou sendo detido no bairro Wosocris, logo após subir com o veículo em um barranco. O marginal tentou ainda fugir para o mato pela porta do carona, mas foi detido e imobilizado pelo soldado Dalcione.

O homem que já possui diversas passagens pela polícia, 15 delas por furtos e roubos, foi preso e levado até a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Na delegacia mais uma vítima se apresentou, informando que sua casa, igualmente no São Bento Alto, havia também sido furtada pelo marginal.

Willians Biehl