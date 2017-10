Artistas da região têm até sexta para inscrever obras na 3ª Coletiva da Unesc

Exposição está programada para novembro no Espaço Cultural

Os artistas do Sul do Estado interessados em mostrar o seu trabalho na Unesc têm até esta sexta-feira, 20, para se inscrever na 3ª Coletiva de Artistas do Sul, que reunirá talentos em uma mostra no Espaço Cultural “Toque de Arte”. A exposição vai reunir 20 trabalhos artísticos, nas categorias: pintura, instalação, objeto, fotografia, escultura, computação gráfica, serigrafia, xilogravura e desenho.

A Coletiva de Artistas do Sul ocorre de 8 de novembro a 20 de dezembro e será aberta oficialmente no dia 8 de novembro às 20h30, com a participação dos expositores.

Com o tema “Arte e Cultura Regional”, a coletiva tem o objetivo de oportunizar a ampliação do acesso à cultura na região. Segundo a coordenadora do Setor de Arte e Cultura da Unesc, Amalhene Baesso Reddig, uma equipe de curadores avaliarão as propostas inscritas.

Os interessados deverão encaminhar suas propostas para o Setor Arte e Cultura Unesc (Avenida Universitária, 1105, Bloco P, sala 11, Bairro Universitário, Criciúma/SC, CEP 88806-000) no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 21 horas, ou enviar para o e-mail para cultura@unesc.net até às 23h55 do dia 20 de outubro de 2017. É necessário preencher a ficha de inscrição disponível no site do evento.

A 3ª Coletiva de Artistas do Sul é uma realização da Unesc e do Ministério da Cultura com o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura, da Betha Sistemas e do Bistek Supermercados.

Milena Nandi