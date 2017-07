Arraiá movimenta à Praça de Nova Veneza

A primeira edição do “Arraiá na Praça”, na tarde deste domingo, 9, contou com muitas atrações para quem foi à Praça Humberto Bortoluzzi, em Nova Veneza. As apresentações da quadrilha, pescaria, barraca do beijo, entre outras atrações movimentaram o local. Além de inúmeras guloseimas julinas como: pinhão, pipoca, cachorro quente, mini pizza, café com bolo, docinhos e quentão que atraiu centenas de visitantes, turistas e neovenezianos.

“A nossa intenção é promover a integração dos clubes de mães. Cada clube ficou responsável pela sua barraca de produtos e angariou fundos para elas. É uma opção a mais na praça e criamos mais um atrativo para os visitantes e turistas que está sempre movimentada”, afirma vice-presidente de honra da Afave, Vera Spilere

De acordo com a primeira dama Sidnei Vitória Ghellere Frigo, a Neni, o evento superou as expectativas. “Ficamos super satisfeitas com a excelente participação do público. O que chamou a atenção foi o envolvimento de todas as idades, crianças, jovens, mães e os idosos. Uma experiência que deu certo e queremos ampliar para dois dias de festa do ano que vem. E com o sucesso desse evento podemos planejar e trazer para a praça outras datas comemorativas como Dia dos Pais, das Crianças”, revela.

Cris Freitas