Armações de ferro são opções para quem constrói residências e garagens

Produto pode ser até mesmo, mais barato que madeira.

Quem vai construir uma residência ou garagem pode optar por um produto mais barato para as armações da construção, garantindo a qualidade da obra. Tratam-se das armações de ferro, que podem ser, até mesmo, 30% mais baratas do que as de madeira.

Na região, a J. Biehl Estruturas Metálicas Residenciais oferece o serviço de produção e instalação desse tipo de armações com qualidade, rapidez e segurança. “Fazemos a armação da casa e se o cliente quiser, também deixamos coberta, com forração pronta, caixinha e espelho. Além de desmancharmos a armação que vai ser substituída.”, ressalta o proprietário, Heleno Biehl Junior.

A empresa está localizada no bairro Santo Antônio, em Criciúma. “Tudo depende do que o cliente está buscando. Temos serviços e materiais de primeira para oferecer”, garante Biehl Júnior.

Mais informações podem ser obtidas pelo contato (48) 99812-9758.

Francine Ferreira