Áreas Urbanas Consolidadas, Aspectos Legais e Diagnóstico Socioambiental serão debatidos no encerramento da Semana do Meio Ambiente

O encerramento da 3ª Semana do Meio Ambiente de Nova Veneza promovida pela Fundação do Meio Ambiente de Nova Veneza (Fundave) acontecerá nesta quarta-feira, dia 21 de junho, às 19h, no Teatro Municipal.

O tema do encontro será “Áreas Urbanas Consolidadas, Aspectos Legais e Diagnóstico Socioambiental” com os doutores Luiz Fernando Góes Ulysséa, promotor de Justiça da 9ª Promotoria de Criciúma em Defesa do Meio Ambiente e Paulo Antônio Locatelli, coordenador estadual do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público de Santa Catarina.

Ainda na programação, acontecerá a premiação do 3º Concurso de Fotografia e Meio Ambiente, onde os três primeiros colocados serão premiados.

“É um evento muito importante para discutirmos sobre as áreas urbanas consolidadas e de preservação permanente. O intuito é apresentar o procedimento legal para a regularização destas áreas consolidadas, bem como, definir áreas risco e interesse ecológico possibilitando a construção ou não de novas atividades no perímetro urbano”, comentou o presidente da Fundave.

O evento foi transferido para esta data devido a falecimento de um familiar de um dos palestrantes.

