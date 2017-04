Aprovado novo traçado para Rodovia Jacob Westrup em Maracajá

A comunidade de Maracajá, representada especialmente por moradores da localidade de Sangão Madalena, aprovou mudança no trajeto da Rodovia Jacob Westrup, com objetivo de reduzir custos e viabilizar a realização da obra. A decisão foi tomada em audiência pública realizada na noite de quinta-feira (30), em Sangão Madalena, comunidade diretamente impactada pela pavimentação da rodovia. A “Jacob Westrup” liga Maracajá a Forquilhinha, criando um corredor econômicos, turístico e cultural, entre o extremo sul da BR-101 e o planalto catarinense.

Além de moradores de Maracajá, a audiência reuniu o prefeito e o vice-prefeito de Forquilhinha, Dimas Kammer e Felix Hobold, além de vereadores, secretários e diretores de departamentos e técnicos dos dois municípios. Coordenada pelo prefeito de Maracajá, Arlindo Rocha, a audiência teve o objetivo de envolver o município, e em especial a comunidade de Sangão Madalena, para discutir mudanças no projeto contratado pelo governo do Estado, mas que se inviabiliza pela alto custo operacional e por desapropriações. A alternativa apresentada e aprovada reduz estes custos.

“Com a mudança, o novo traçado ocupa uma rodovia municipal com aterro consolidado há décadas, pois foi o leito da ferrovia e não há desapropriações a fazer”, explicou o prefeito Arlindo Rocha. Com a aprovação da proposta, um consórcio entre os municípios de Maracajá, Forquilhinha e Nova Veneza vai viabilizar as alterações no projeto existente. Após a conclusão desta etapa, as comunidades novamente serão ouvidas em audiências públicas, legitimando as mudanças. “É a mais importante obra de infraestrutura, neste momento, para Forquilhinha”, resumiu o prefeito Dimas Kammer. Dos 10,9 quilômetros totais da rodovia, 3 já foram pavimentados e a estimativa inicial para o restante da obra, pelo projeto atual, é de investimento superior a R$ 15 milhões.

Atenção: na imagem dos traçados, o amarelo é o do projeto existente e o vermelho a mudança proposta.

Prefeitura de Maracajá