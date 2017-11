Após perseguição policiais militares prendem três pessoas com veículo furtado

Fuga dos criminosos iniciou no Centro de Nova Veneza e terminou próximo à barragem, já em Siderópolis.

No final da manhã desta segunda-feira, 6, policiais militares em Nova Veneza, tentaram abordar um VW Gol com três pessoas suspeitas em seu interior. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor iniciou fuga em alta velocidade em direção à barragem do Rio São Bento.

Os marginais tentaram então esconder o veículo sob uma ponte, mas foram localizados e presos. O carro havia sido furtado horas antes, por volta das 8h30min, em Balneário Esplanada.

Ainda durante a madrugada desta segunda-feira, um outro VW Gol foi furtado no Centro de Criciúma, este por sua vez acabou capotando com o trio, próximo ao local do segundo furto.

Os envolvidos, um homem de 28 anos e outro de 20, além de uma mulher de 39 anos, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil em Siderópolis. Eles foram indiciados por associação criminosa e furto qualificado.

“Vamos pedir a prisão preventiva dos envolvidos, para que fiquem presos até o julgamento,” revelou o responsável pela delegacia de Siderópolis, Frank Willy Vieira.

Willians Biehl