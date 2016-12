Após falha mecânica, caminhão bate e derruba poste no Caravaggio

Acidente deixou sem energia por quase duas horas, grande parte dos clientes da Celesc em Nova Veneza.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h30min desta sexta-feira, 30, para fazer o registro de um acidente, que aconteceu na rodovia José Spilere, ao lado do Santuário, no Centro do distrito de Caravaggio.

O veículo de Nova Veneza seguia em direção ao restaurante Careás, quando a barra da direção quebrou, fazendo com que o condutor de 43 anos, perdesse o controle da direção e batesse contra um poste.

Com a colisão e queda do poste, o sistema de energia elétrica da rede da Celesc se desligou, deixando parte dos clientes da Estatal em Nova Veneza, sem o fornecimento. Não houve registro de feridos.

Willians Biehl / Foto: Ismael Daniel