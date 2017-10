Apae de Nova Veneza realiza bazar beneficente

Produtos que serão colocados à venda foram obtidos por meio da Receita Federal.

A Apae de Nova Veneza realizará no dia 8 de novembro, quarta-feira da próxima semana, um bazar beneficente com produtos obtidos por meio da Receita Federal. Aos interessados, estarão à disposição para comercialização diversos tipos de produtos, como eletrônicos, vestuário, cobertores, perfumaria e brinquedos.

De acordo com o presidente da instituição, Lodejane Zanoni, a expectativa é arrecadar de R$ 70 mil a R$ 80 mil com a ação. “Como só podemos destinar os recursos para investimentos, e não para custeio, decidimos investir na compra de um terreno, anexo à Apae, com objetivo de já garantir um espaço a mais para futuras ampliações. É tudo muito trabalhoso e difícil, mas com a ajuda de voluntários e funcionários, estamos conseguindo organizar tudo para a próxima semana”, completa.

O bazar será realizado no Ginásio Multiuso da Apae de Nova Veneza, localizado na rua Imigrante Luiz Gava, n° 636, no Bairro Bortolotto. As mercadorias estarão disponíveis das 19h às 23h da quarta-feira, e serão aceitos pagamentos à vista ou em até duas vezes no cartão de crédito.

Regras para compra

As mercadorias serão vendidas somente para pessoas físicas mediante apresentação de CPF e outro documento com foto. Além disso, não poderão ser revendidas em comércios, sob pena de apreensão.

O valor máximo de compras por pessoa será de R$ 900 e, no dia do evento, serão disponibilizados dois lotes de mercadorias:

Primeiro lote às 19h – 120 senhas com 30 minutos para compra;

Segundo lote às 21h – 120 senhas ou até durarem os estoques.

As senhas serão distribuídas às 17h para o primeiro lote e às 20h horas para o segundo lote.

Francine Ferreira