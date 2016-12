Ano novo: vida nova?

REENVIANDO A MENSAGEM (COM POUCAS ALTERAÇÕES) PRODUZIDA EM 28 DE JANEIRO DE 2015, QUE (“POR SINAL”) AINDA CONTINUA ATUAL…

Esta mensagem é direcionada somente às pessoas que desejam verdadeiramente ter uma mudança de vida nos próximos anos.

Mudança de vida? Quase todos desejam. O problema é que nem todos conseguem. Passa ano e entra ano e tudo permanece igual. Alguns desejam mudanças na área financeira, outros na família, mas a maioria deseja transformação em sua (própria) vida.

Como obter conquistas para o próximo ano? Como vou ser uma pessoa diferente? Estas e outras são perguntas que permeiam mentes em diversos lugares no globo terrestre.

Se você realmente deseja alguma alteração em sua vida, de maneira que o ano novo seja diferente do anterior, você precisa mudar alguns hábitos em sua maneira de viver. Se você deseja mudança é sinal que você não quer continuar na mesmice. Para tanto, a responsabilidade é tão somente sua! Mude, primeiramente, a sua maneira de pensar, agir e reagir diante das circunstâncias. Não espere a mudança na política, economia, muito menos nos outros. Você é o responsável pela sua própria transformação. O ano de 2016/2017 e outros que vierem serão diferentes se você fizer a diferença.

Não podemos esquecer de que a essência maior de toda mudança está centrada em Deus, na Pessoa de Jesus. Para que haja uma alteração (em sua vida) mais rápida, eficaz e duradoura é necessário um contato mais frequente com a Força Divina que advém do Divino Mestre: “Quem estiver em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo” (2 Coríntios 5.17). Esta é a fórmula mais eficaz para mudar de vida.

Lembre-se: Não adianta criar muitas expectativas para mudanças exteriores, você é quem precisa mudar. Se não tiveres forças, peça para o nosso Criador e Ele o ajudará.

Tenha um ótimo e abençoado ano de 2016/2017 para você e sua família!

Que Deus lhe abençoe!