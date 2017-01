Anjos do Futsal renova parceria com municípios para 2017

Quatro municípios já renovaram parceria para continuar com o Anjos do Futsal este ano.

Os coordenadores do Anjos do Futsal, que está em seu 16º ano de atuação, começaram a visitar os prefeitos dos municípios onde o projeto está inserido e já garantiu parceria com quatro cidades. Balneário Arroio do Silva, Meleiro, São João do Sul e Sombrio continuam com um núcleo cada atendendo 40 garotos e dando continuidade ao trabalho já desenvolvido há vários anos.

Inserido em 17 municípios com 22 núcleos, o Anjos do Futsal está visitando todos e quer acertar a parceria e continuar desenvolvimento as atividades com meninos de 11 a 14 anos.

O prefeito de Meleiro, Eder Mattos, não teve dúvidas na hora de renovar a parceria. “Sei que o Anjos do Futsal é um projeto que está dando certo e tanto os familiares quanto as crianças gostam muito, cancelar esta parceria seria dar um passo para trás”, comenta. O prefeito acrescenta que recebeu uma carta de um dos garotos que frequenta o núcleo pedindo para continuar com o Anjos do Futsal em Meleiro.

Para o Coordenador Técnico, Jean Reis, a expectativa é que todos os municípios continuem com a parceria, pois o projeto proporciona muito aprendizado e oportunidades de desenvolvimento tanto no esporte quanto em sua formação como cidadão. “Estamos conversando pessoalmente com cada município e acredito que semana que vem já teremos novas renovações confirmadas”, destaca.

As atividades do Anjos do Futsal retornam em fevereiro com o trabalho dos professores e início de março os alunos voltam aos treinos.

Fabrícia de Pelegrini