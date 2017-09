Aniversário do Vocal Chama Viva da Assembleia de Deus do Jardim Florença será comemorado neste fim de semana

O 21º aniversário do Vocal Chama Viva será comemorado neste fim de semana na Assembleia de Deus no Bairro Jardim Florença, em Nova Veneza. A programação no sábado, 23, e no domingo, 24, começa às 19h, e terá o Pr. Paulo César ministrando a palavra, e a presença dos cantores Eduardo e Janaína fazendo a ministração de louvores.

O grupo iniciou as atividades há mais de duas décadas com apenas seis jovens. Hoje, já são 12 jovens na congregação, além dos líderes e dirigentes.

“São jovens não casados, que iniciam as atividades aos 14 anos de idade. Comemoramos todos os anos o nosso aniversário em forma de pré-congresso. São dois dias de festa, onde são convidados grupos de jovens da região para vir prestigiar e comemorar conosco”, explica Luciana Cruz Dias, Regente do Vocal.

São convidados também autoridades da região e o evento é aberto a comunidade. “Iniciamos com o grupo de louvor e na continuidade a banda local e todos os outros grupos de louvores ministrando sua adoração a Deus. Assim como todos os outros grupos que temos na Igreja, a cada aniversário é feito o pré-congresso para agradecer o Senhor Jesus pelas bênçãos concedidas a nós e por mais um ano estarmos juntos”, comenta Luciana.

Além do Pr. Jaílson Machado, que é o presidente da Assembleia de Deus na cidade, a liderança dos jovens tem uma coordenação, que fica a cargo de Ev. Nerivaldo da Silva e Elianai Mota. A liderança é composta ainda pelo primeiro dirigente, Pb. Luiz Dias, e sua esposa, e o segundo dirigente, Pb. Rodrigo Pedroso, com sua esposa.

“Gostaria de deixar uma passagem bíblica para todos os jovens, que se encontra em primeira João 2:14 na parte b, “Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno”, completa Luciana.

João Manoel Neto / Imagens: Willians Biehl