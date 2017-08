Ângela Ghislandi é a nova presidente do PP de Nova Veneza

O Partido Progressista de Nova Veneza realizou em São Bento Alto neste sábado, 26, sua convenção elegendo a jovem Ângela Ghislandi como presidente.

O evento reuniu os deputados Esperidião Amin, e a esposa Ângela, Valmir Comin e Zé Milton Scheffer, além do vereador Daniel Freitas, de Criciúma, do coordenador estadual de juventude, Teilor Topanotti, e de vereadores, ex-vereadores e ex-prefeitos do PP neoveneziano.

Para Ângela, apesar do atual cenário político em que o país se encontra, repleto de escândalos de corrupção, é passada a hora de fazer uma nova política. “O partido vem de uma derrota, mas se mantém de pé, pensando no futuro. No momento, queremos organizar o PP e mostrar a nossa cara, do novo, da mudança. De passo em passo vamos trilhar uma caminhada em busca dos objetivos”, adianta.

Com passagem pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo no governo do ex-prefeito Evandro Gava, a nova presidente progressista destaca a participação dos jovens e mulheres, sem esquecer da experiência. “Não podemos esquecer daqueles que nos trouxeram onde estamos hoje, do conhecimento que estes possuem. É preciso falar e fazer política se quisermos que o cenário mude. Ter uma mulher e jovem na presidência mostra a vontade do partido em fazer uma nova política”, coloca.

Segundo ela, o jovem e a mulher já mostraram a sua força politicamente e querem continuar a fazer a diferença. “Com certeza ter uma mulher na presidência ajuda a aumentar a participação na política. Sabemos dos desafios, das dificuldades que enfrentaremos, mas vamos à luta”, finaliza Ângela Ghislandi.

Willians Biehl / Foto: Nicola Gava