Amplie possibilidades com um curso de idioma

Unesc oferece aprendizado em inglês, espanhol, alemão e italiano

Aprender uma nova língua amplia não só o seu conhecimento, mas também suas oportunidades na vida pessoal e profissional, além de permitir novas experiências. E para quem deseja expandir seus horizontes, o Instituto de Idiomas Unesc oferece vagas para os cursos de inglês, espanhol, alemão, italiano, com turmas dos níveis básico, intermediário e avançado.

Os interessados em iniciar o segundo semestre de 2017 aprendendo outras línguas, podem fazer as inscrições no Setor de Cursos de Extensão da Universidade, localizado na sala 1 do Bloco P, pelo telefone (48) 3431-2570 ou pelo e-mailinstitutoidiomas@unesc.net.

Estudantes, professores, funcionários e egressos da Unesc recebem 10% de desconto no valor das mensalidades.

Milena Nandi