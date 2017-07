América do Sul sobre Rodas: um livro para viajar com os autores

Max Fexcondini e Amanda Richter viajaram por sete países da América do Sul e depois de programas de TV com o tema, o casal lançou o livro América do Sul sobre Rodas mostrando um pouco dessa aventura. A viagem foi de motorhome e eles passaram por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia e Brasil, foram 42 mil km percorridos durante 330 dias.

O livro tem 240 páginas com muitas fotos, dicas de como se preparar para a viagem, o que levar, locais sugeridos para serem conhecidos nos sete países, receitas típicas diversas e muito mais, levando o leitor a viajar em pensamento com os autores. Tem muitos locais lindos no continente sul-americano, muita diversidade cultural, opções naturais e urbanas, esta obra poderá instigar sua vontade de arrumar as malas e partir.

Os autores do livro passaram quatro dias no Uruguai percorrendo 551 kn. Na Argentina foram 5.698 km percorridos em 33 dias. O Chile foi conhecido em 30 dias com percurso de 3.581 km. O Peru foi parecido, 3.828 km em 32 dias e o Equador 2.006 km em 35 dias. Colômbia ganhou mais tempo, foram 5.336 km em 46 dias e no Brasil foram percorridos 21.000 km em 150 dias.

Aventure-se neste livro e se encante com as belezas da América do Sul.

América do Sul sobre Rodas, de Max Fexcondini e Amanda Richter – 240 páginas.