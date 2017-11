Alunos do Proerd se formam em Nova Veneza

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) promoveu a formatura de 180 estudantes na noite de segunda-feira, dia 13, no Teatro Municipal, em Nova Veneza.

Durante a cerimônia o prefeito Rogério Frigo reafirmou o apoio integral ao programa, que muito contribui para o futuro dos jovens neovenezianos . “O Proerd é um dos programas de grande valia e importância para os nossos alunos. É um trabalho da Polícia Militar que acontece há 13 anos no município e eu tenho a honra de participar da nona edição como prefeito. Quando vocês observam os nossos alunos interagindo e os pais interessados em estar presentes estamos plantando sementes para afastarmos eles das drogas com a garantia de um futuro mais promissor”, afirmou.

O Tenente Coronel Evandro de Andrade Fraga enalteceu o trabalho dos instrutores Proerd em todas as etapas. “Barreiras precisaram ser superadas, desafios foram propostos e alguns solidificados e dinâmicos que foram reconhecidas aqui apresentadas pelo desenho e redação. Isso é uma forma de fixar a mensagem daquela aula do Proerd. Certamente vocês alunos ao chegarem em casa falaram o que havia sido proposto em aula. Isso é um exercício que deve ser levado na vida de vocês”, destacou.

Considerado um dos melhores programas de combate às drogas em Santa Catarina, o Proerd consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar (PM), Escola e a Família, com o apoio do município, por meio da Secretaria de Educação. O objetivo é capacitar jovens estudantes com informações e habilidades necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas e sem violência.

A solenidade de formatura contou com a presença do comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Evandro de Andrade Fraga; do major Moreno, do capitão da PM de Forquilhinha, Giovani Santos Constanza, o comandante da PM em Nova Veneza, Andrey Claúdio Teixeira e o próprio instrutor do programa na cidade, Juliano Severo de Freitas, secretários, diretores e demais autoridades.

Cris Freitas