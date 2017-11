Alunos PM passam por Nova Veneza em exercício de formação

Início do Exapom foi nesta sexta-feira e se estende até domingo, 12.

Um grupo de alunos da Polícia Militar de Santa Catarina, iniciou nesta sexta-feira, 10, com uma marcha de 20 quilômetros que partiu do bairro Boa Vista em Criciúma, o Exercício de Adestramento Policial (Exapom), que é parte integrante do Curso de Formação de Soldados.

Durante todo o período os alunos, seja homem ou mulher, serão privados de água, comida e sono.

O exercício será realizado na encosta da Serra Geral, na reserva do Aguaí. Tendo como objetivo, familiarizá-los com o trabalho da carreira policial militar.

Conforme o comandante da Companhia de Patrulhamento Tático (CPT), capitão Mário Luiz Silva, durante estes três dias os alunos serão expostos a uma série de atividades que testam seus limites físicos e emocionais. “É um exercício preparatório da carreira do policial. Que irão se deparar com situações ou cenários parecidos. É uma atividade para criar rusticidade no futuro policial”, afirmou Mário.

Willians Biehl