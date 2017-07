Alunos de Moda Unesc/Senai apresentam coleção Be Blue

O jeans a estrela da coleção com mais de 30 looks

O jeans é a personagem principal da coleção Be Blue, criada por estudantes da quinta-fase do curso de Moda Unesc/Senai, e que será apresentada nesta quarta-feira, 19, às 20 horas, no Nações Shopping. O desfile, aberto ao público, vai trazer mais de 30 looks montados por 12 equipes de alunos durante um projeto interdisciplinar desenvolvido aso longo do primeiro semestre de 2017 pelo curso.

Segundo a coordenadora do curso de Moda Unesc/Senai, Charlene Venâncio, cada equipe foi composta por três a quatro alunos e cada estudante foi responsável pela produção de um look. “Esta temática Be Blue, será contemplada durante os próximos anos, porém cada equipe escolhe seu tema dentro desta proposta. Selecionamos o jeans por ser uma vocação da região Sul de Santa Catarina”, conta Charlene.

O projeto tem como objetivo principal propiciar aos acadêmicos a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante as disciplinas no desenvolvimento de coleções em jeans. “Esta é uma oportunidade de experimentação na pesquisa de moda, criação, modelagem, costura, acabamento, lavanderia e a fotografia de moda”, explica. As disciplinas de Projeto de Design de Moda IV, Laboratório de Confecção de Protótipos II, Modelagem do Vestuário IV e Marketing tiveram participação no projeto.

Milena Nandi