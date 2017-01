Alunos de Design Unesc são destaque em concursos internacionais

Novo desafio será criar peças para Vista Alegre, de Portugal

O ano de 2017 do curso de Design – ênfase em Projeto de Produtos da Unesc começou com o reconhecimento do talento de seus alunos. Os projetos dos seis acadêmicos da Universidade estão entre os dez finalistas de um concurso internacional de design de produtos promovido pela empresa belga Nimble Bee e voltado para universitários. Os alunos da Unesc são os únicos brasileiros na final do concurso, competindo com projetos de estudantes do México, Bélgica, Espanha e França. O resultado do concurso sairá em fevereiro.

Segundo o coordenador do curso de Design da Unesc, João Luis Rieth, a empresa inglesa que solicitou o concurso à Nimble Bee decidiu adquirir os direitos autorais de projetos dos estudantes da Unesc, independente do resultado do concurso. Neste concurso, representam o Brasil os alunos Mariani Coelho, Keila Pereira, Anderson Paes, Douglas Quadros, Vitória Hahn e Daniele Oliveira.

Outra novidade que envolve o curso de Design é a parceria com a empresa de porcelanas Vista Alegre, de Aveiro, Portugal, na qual estudantes da Unesc vão desenvolver projetos podendo receber um estágio de três meses na sede da empresa. “O estudante que tiver o projeto escolhido vai acompanhar todo o processo de design da Vista Alegre, com despesas pagas. No Brasil, além da Unesc, apenas a PUC do Rio de Janeiro tem essa parceria com a Vista Alegre”, conta.

A fábrica Vista Alegre foi fundada em 1824 em Portugal e atualmente oferece produtos em porcelana, cristal, vidro e cutelaria para consumidores como a família real britânica.

Milena Nandi