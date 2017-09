Alunos de Design da Unesc propõe inovação em embalagens de produtos da Coofanove 

Protótipos foram desenvolvidos para Coofanove

O curso de Design – ênfase em Projeto de Produtos da Unesc firmou mais uma parceria para desenvolver produtos para o mercado. Desta vez o trabalho é com a Coofanove (Cooperativa de Produção Agroindustrial de Nova Veneza), que até o fim de 2017 vai lançar novas embalagens para seus biscoitos artesanais, desenvolvidas pelos acadêmicos da quarta fase do Design Unesc. Os protótipos das embalagens foram apresentados esta semana na Universidade.

O projeto desenvolvido em conjunto com a Coofanove e a microempresa Pasetto, segue as normas da Vigilância Sanitária no que se refere ao tipo de material utilizado e propõe valorizar o produto artesanal criando um maior destaque na gôndola dos supermercados, além de otimizar seu transporte e processo de execução das embalagens. “Projetos como este demonstram como o design de produtos pode se inserir nos mais variados segmentos produtivos, diferenciando e valorizando nossos produtos regionais”, afirma o coordenador do curso da Unesc, João Rieth.

A coordenação dos projetos foi feita pelos professores e designers Fabio Brodbeck e Haron Fabre, acompanhados pela direção da empresa. Das 13 propostas desenvolvidas, uma delas deve participar ainda na campanha de Natal, sendo que as demais serão utilizadas a partir de 2018.

