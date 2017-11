Alunos do Bairro Bortolotto vencedores do Festival Dança Catarina são recepcionados pelo prefeito Frigo

A escola municipal do Bairro Bortolotto se destacou mais uma vez, pelo sexto ano consecutivo e conquistou primeiros lugares representando a região Sul, no Festival Escolar Dança Catarina, na última semana, em Lages. As premiações foram quatro primeiros lugares em danças populares folclóricas, melhor grupo, melhor dançarino, melhor coreografia e na categoria infantil. Os dançarinos foram recepcionados na manhã desta sexta-feira, dia 10, pelo prefeito Rogério Frigo e o secretário municipal de educação, Élzio Milanez.

Considerando o maior evento de Dança Escolar do Brasil, o festival na sua décima oitava edição, tem como principais objetivos fomentar a dança na escola e salvaguardar a educação integral da criança e adolescente na construção de sua cidadania. Participaram do festival 5 mil estudantes de todo estado de SC.

“Nós estamos participando há 10 anos e fomos conquistando aos poucos os títulos. Os nossos dançarinos tiveram que ensaiar muito e dar tudo de si para sermos campeões. Alguns já passaram pelo grupo folclórico e outros não, então precisamos deixar a coreografia perfeita e para isso, foram horas de ensaios”, comentou a coreografa e diretora Jussara Sávio.

O secretário municipal de Educação, Elzio Milanez destacou o orgulho pela escola do Bairro Bortolotto. “Vocês tem o total apoio da administração municipal e a escola do Bairro Bortolotto não só por ser a maior, mas nos orgulha muito por não ter medo de encarar os desafios. E aos poucos com o apoio do prefeito Rogério Frigo estamos deixando a escola cada vez mais bonita. E preciso falar também que as nossas escolas são fantásticas e contamos com professores que dão tudo por vocês. Fiquei muito feliz por vocês conquistarem esses prêmios”, afirmou o gestor da pasta.

“Nós nos orgulhamos muito da escola do Bairro Bortolotto, quando fui prefeito na outra gestão, investimos bastante na ampliação daquela unidade. Agora voltamos e começamos resolvendo os entraves que existiam na obra da quadra poliesportiva e iremos inaugurar nos próximos dias, aguardando apenas a rede de energia. E vamos continuar contribuindo nas melhorias na escola e resolvemos que iremos revitalizar o Centro do Bairro Bortolotto, pois com todos os equipamentos no entorno é necessário mais esse benefício para a comunidade. Vamos restaurar para funcionar várias atividades para o social, grupo folclórico e comunidade utilizarem. E quero parabenizar aos nossos dançarinos por bem representarem o nosso município e conquistarem os primeiros lugares no Festival Dança Catarina”, revelou o prefeito Rogério Frigo

O festival é uma promoção da Fundação Catarinense de Esportes (FESPORTE), Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Governo do Estado, com apoio da Secretaria Estadual de Educação, das Secretarias de Desenvolvimento Regionais e das prefeituras.

